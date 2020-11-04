Эксперт: Победу Трампа в колеблющихся штатах может опрокинуть почтовое голосование

«Уже очевидно: если почтовое голосование изменит итоги выборов в колеблющихся штатах, то, конечно, Трамп начнет судебные процессы. Страсти накалены, и можно лишь спорить о том, каков будет масштаб протестов и уровень насилия после выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Андрей Кортунов, комментируя ход голосования на выборах президента США.

«Говорить о безусловной победе Дональда Трампа в неопределившихся штатах явно рано. Там зачастую большой процент голосов был внесен по почте. Удаленное голосование, как правило, играет в пользу демократов – именно электорат Демпартии склонен к такой форме волеизъявления», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Трамп, выступая в среду в Белом доме, выразил уверенность в том, что по итогам голосования побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Северная Каролина, сообщил ТАСС. Заметим, что в штабе кандидата от демократов Джо Байдена также объявили о лидерстве в Висконсине.

«Мы выиграли штаты, в которых не ожидали выиграть. Флорида... мы выиграли ее с большим отрывом. Мы выиграли великий штат Огайо. Мы выиграли Техас», – перечислил действующий президент США. «Честно говоря, мы выиграли эти выборы», – объявил Трамп, назвав результаты голосования «феноменальными».

При этом в ночь на среду Трамп уже заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах. Президент упомянул, что есть опасность, что демократы «обнаружат еще какие-нибудь бюллетени» после закрытия избирательных участков, и сослался на то, что в ряде штатов могут вбросить некоторые отправленные по почте бюллетени после официального завершения голосования. Штаб кандидата от демократов Джо Байдена резко отреагировал на заявление Трампа о прекращении подсчета голосов и потребовал учета всех бюллетеней.

По предварительным данным, республиканский электорат принес президенту победу как минимум в трех из шести указанных им штатов – Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Есть штаты – например, Джорджия, где перевес голосов в пользу Трампа значителен, и вряд ли демократам удастся изменить ситуацию, отметил Кортунов. «Однако в целом нельзя сделать вывод о том, что победа действующего президента США гарантирована», – констатировал эксперт.

Как ранее сообщал лояльный к республиканцам канал Fox News, Байден заручился поддержкой 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба сохраняют реальные шансы на избрание. Напомним, по американским законам в большинстве штатов голоса всех выборщиков автоматически получает та партия (и ее кандидат), которая набирает большинство голосов избирателей. Для победы на выборах нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков.

«Но то, что Трамп уже сделал такое заявление, уже переводит избирательную кампанию в несколько иной формат», – отметил Кортунов.

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Трамп



«Уже очевидно, что, если почтовое голосование изменит итоги выборов в так называемых swing states – колеблющихся штатах, то, конечно, Трамп начнет судебные процессы. Он станет требовать пересчета голосов, и в этом случае мы сегодня не узнаем имя победителя», – полагает эксперт. В экспертной среде высказывается мнение, что высшая судебная инстанция сыграет на стороне Трампа, так как считается, что его поддерживают девять судей-консерваторов против шести либералов.

«Надо понимать, как работает Верховный суд США. Неправильно считать, что все консерваторы в этой инстанции будут безусловно поддерживать Трампа, – отметил Кортунов. – Как раз именно либералы в Верховном суде чаще голосуют солидарно. Консерваторы же скорее ставят во главу угла букву закона, а не свою политическую лояльность». Таким образом, говорить о гарантии поддержки Трампа со стороны Верховного суда было бы неправильным, подчеркивает политолог.

«Но если суд примет решение в пользу Трампа, возможны самые разные варианты. В свое время на эту тему высказывались такие видные демократы, как спикер палаты представителей Нэнси Пелози. Но не верится, что Демократическая партия захочет оспорить вердикт Верховного суда – это будет означать разрушение базовых институтов власти Соединенных Штатов», – подчеркнул Кортунов.

При таком развитии событий вопрос уже не в том, захотят ли демократы оспорить решение судей, а в том, на чьей стороне окажутся основные государственные институты США, в том числе правоохранительная система, отметил собеседник. «Если правоохранители окажутся на стороне Трампа, то, думаю, решение Верховного суда будет для них самым главным аргументом. В таком случае позиция Демократической партии уже не будет иметь никакого значения, поскольку уже не будет никаких инструментов для того, чтобы реально претендовать на власть», – указал Кортунов.

Но это пока что сугубо гипотетический сценарий, заметил политолог. «Для начала нужно посмотреть, как решится голосование в колеблющихся штатах», – вновь напомнил он.

«Думаю, что в силу ряда причин скорее Трамп будет готов выйти за рамки привычных процедур, формальных правил. У демократов для этого нет ни ресурсов, ни, главное, готовности бросить вызов политической системе», – отметил эксперт. По мнению Кортунова, такое развитие событий было бы возможно, если бы демократы выставили на выборах кандидатуру сенатора Берни Сандерса. «Но Джо Байден – это один из символов политического истеблишмента, и трудно вообразить, что он вдруг превратится в революционера», – рассуждает эксперт.

При этом Кортунов не исключает, что уличные «оппоненты» Трампа попробуют раскачать ситуацию. «Фактически беспорядки уже начались, если посмотреть на то, что происходит в Вашингтоне», – отметил собеседник. Напомним, что в американской столице уже начались протестные акции, а в Сиэтле отмечены беспорядки – в ночь выборов в городе перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек уже задержаны, сообщает местная полиция. «Это похоже на старый анекдот – «Драку заказывали? Нет? Не знаем, оплачено». Акции протеста перед Белым домом уже начались и выходят за пределы обычных мирных демонстраций», – указал Кортунов. Страсти уже накалены, и можно лишь спорить о том, каков будет масштаб протестов и насколько они будут сопряжены с насилием, заметил эксперт. «Но в том, что уличная активность будет при любом варианте исхода выборов, сомнений нет», – уверен Кортунов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ход выборов в США и то, как у Трампа могут украсть шансы на победу.

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