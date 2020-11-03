Ярмольник высказался о проблемах современного КВН

Современный КВН уже не такой яркий, как был раньше, заявил актер Леонид Ярмольник, комментируя сообщения СМИ о том, что компания-организатор Высшей лиги КВН «КВН-ВЛ» якобы намерена закрыть шоу из-за убытков.

«Мне не с руки комментировать такое временное событие – надеюсь, что временное – как коронавирус. Если это из-за него [закрытие – прим. ГМ], то это глупости, наверное. Под угрозой не только КВН, у нас отменяются спектакли, съемки. Я думаю, что если у КВН есть какие-то проблемы, – я сейчас говорю как зритель – это то, что КВН стал немножко другим. Не таким, скажем, пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным, нежели он был. Это я чувствую, когда смотрю программы. Не все, конечно, но я смотрю. Что-то в нем поменялось», – заявил Ярмольник радиостанции «Говорит Москва».

Актер отметил, что в публичных шоу присутствуют ограничения. «Но я думаю, что не столько поменялось в КВН, сколько во времени и в каких-то более сложных вещах. Грубо говоря, чем отличается всегда публичное шоу: есть то, о чем можно говорить, а есть то, о чем не разрешают говорить. Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так», – отметил Ярмольник.

«Доказательством моих слов может служить то, что из кавээнщиков выросли замечательные программы, направления. Тот же Гарик Харламов, Семен Слепаков. Это всегда было общностью очень талантливых и изобретательных людей. Думаю, что сегодня таких людей стало меньше в КВН. Кто в этом виноват – не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей. Это все очень сильно редактируется, это называется», – заключил Ярмольник.

Ранее бывший кавээнщик, шоумен и телеведущий Александр Гудков заявил, что творчество команд КВН теряет актуальность за период между съемками и выходом передачи в эфир. «Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают», – сказал он.