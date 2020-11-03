Глава КС Украины предупредил о последствиях увольнения сразу всех судей

Одновременное увольнение всех судей украинского Конституционного суда (КС) может привести к нарушению территориальной целостности Украины, так как областные советы могут голосовать за отделение от страны, а пресечь это будет некому, заявил глава КС Александр Тупицкий.

Тупицкий указал в эфире телеканала «Прямой», что «мудрый создатель конституции ступенчато набирал судей конституционного суда для того, чтобы увольнение было таким, чтобы Конституционный суд не прекращал свою деятельность», передает РИА «Новости».

«Это важно потому, что если в один момент Конституционный суд будет недееспособным и будет некому выполнять обязанности конституционной юрисдикции, то это может привести к нарушению территориальной целостности страны», – пояснил он.

По его словам, в случае недееспособности КС незаконные решения местных властей будет некому отменить, а потому «появляется возможность у любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отделении от Украины».

«Для правомерности действий по защите территориальной целостности нужно обращение в Конституционный суд, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда будут правовые основания для разрешения такой ситуации. Иначе будет неправовой способ, кровопролитие», – объяснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

После этого парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинила Зеленского в попытке узурпации власти на Украине.

Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада».

По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.