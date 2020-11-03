Bloomberg объяснил выгоду вложений в рубль

Рубль может стать недорогим инструментом защиты инвестиций на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов в финансовой и банковской сферах.

По словам зарубежных аналитиков, российская валюта привлекательна в качестве инструмента страхования рисков, возникающих на финансовых рынках после победы Трампа на выборах, передает РИА «Новости».

По мнению сотрудника PGIM Fixed Income Мариуша Банасиака, под управлением которой находятся активы на 920 млрд долларов, Россия будет главным бенефициаром победы действующего президента США.

Тем временем аналитики из Societe Generale SA считают, что продажа доллара и покупка рубля – «лучшая стратегия по соотношению риска и прибыли» в случае победы Трампа.

В понедельник курс рубля снизился в начале торгов: доллар впервые с 30 марта поднялся выше 80 рублей, а евро закрепился выше 93 рублей.

Ослабление российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года на бирже ICE в Лондоне снижалась на 3,69% – до 36,54 доллара за баррель, а нефть сорта WTI – на 4,07%, до 34,68 доллара за баррель.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на рост стоимости доллара до 80 рублей, в России удается сохранять макростабильность.