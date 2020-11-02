Нефть подешевела на фоне новых карантинных мер в Европе

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают в среднем на 3,5% на опасениях за спрос после объявления новых карантинных ограничений в Европе.

По состоянию на 8.41 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,37% – до 36,66 доллара, при этом ранее она опускалась ниже 36 долларов за баррель впервые с 29 мая. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,74% – до 34,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ухудшение ситуации с коронавирусом вынуждает власти европейских стран принимать дополнительные карантинные меры, что негативно отражается на ожиданиях по восстановлению экономики и нефтяному спросу.

Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу также заявил о начале второго локдауна с 3 ноября. Германия с понедельника и до конца ноября переходит на режим «мягкого» локдауна второй раз с начала пандемии.

Чисто новых случаев заражения в Италии за сутки закрепилось вблизи рекордной 31 тысячи, что усиливает риски локдауна. В конце октября в стране вступил в силу очередной правительственный декрет, предусматривающий новые меры по борьбе с коронавирусом. Во Франции число новых заражений, по данным на воскресенье, превысило 46 тысяч. Французский лидер Эммануэль Макрон ранее объявил о введении общенационального карантина с 30 октября.

«Меры по карантину, объявленные в Великобритании и Италии, лишь усугубляют негативную ситуацию в Европе. Многие трейдеры следят за США и их статистикой роста случаев заражения и размышляют о том, будет ли Европа служить моделью того, что будет происходить в США в ближайшие недели», – цитирует Reuters старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти.

По последним данным, суточный показатель заражений COVID-19 в США составил более 81 тысячи.