Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.62 комментария
Российские военные начали заходить в Новоселовку Запорожской области
Марочко: Окраины Новоселовки Запорожской области перешли в серую зону
Юго-западные окраины Новоселовки в Запорожской области перешли в серую зону, российские подразделения начали заходить в населенный пункт. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военнослужащие начали заходить в населенный пункт Новоселовка Запорожской области, передает ТАСС.
«Сейчас часть Новоселовки, юго-восточные ее окраины, перешли в серую зону. По той информации, которая мне приходила, зафиксированы заходы наших военнослужащих в данный населенный пункт, но уверенного контроля пока еще нет, пока ребятам не удалось закрепиться», – рассказал Марочко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года российские военные заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области.
В октябре прошлого года Андрей Марочко заявил о тактическом окружении украинской группировки в донецкой Новоселовке.
В мае текущего года российские подразделения закрепились на территории населенного пункта Рай-Александровка.