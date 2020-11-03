Турки помогли раненому полицейскому во время теракта в Вене

Два выходца из Турции оказали помощь полицейскому, раненному при теракте в Вене, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По информации СМИ, Реджеп Тайип Гюльтекин и Микаил Озер помогли двум раненым, в том числе сотруднику австрийской полиции, покинуть место происшествия. При этом сам Гюльтекин был ранен в ногу, передает РИА «Новости».

«Вчера ночью в Вене оказались два наших героя. Они сделали то, что должны были сделать – как турки и как мусульмане. Реджеп Тайип и Микаил! Спасибо, ребята. Мы вами гордимся!» – написал Чавушоглу в Twitter.

В МИД Турции добавили, что глава ведомства поговорил по телефону с австрийским коллегой Александером Шалленбергом и выразил соболезнование родственникам жертв атаки, а также заявил о солидарности Турции с Австрией в борьбе с терроризмом.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек. Сообщалось, что один из устроивших стрельбу в Вене террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем.