Горгадзе сказал, какой срок потребует для убийцы родителя-одиночки в Волгограде

Напавший на волгоградца из-за конфликта в родительском чате шел на расправу с кастетом, что говорит о его намерении нанести тяжелые телесные повреждения, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при Президенте РФ по правам человека, адвокат потерпевших Шота Горгадзе. Он уточнил, что собирается запросить для виновника 15 лет лишения свободы.

«Не знаю, какой срок даст суд, но пока предварительно я могу сказать, что речь идет о 15 годах лишения свободы. То есть максимальный срок. Дело в том, что в данной ситуации я не вижу никаких смягчающих обстоятельств и буду доказывать в суде, что нападавший действовал намеренно. Кастет свидетельствует о том, что у него не было желания просто подраться и выяснить отношения. Он шел конкретно убивать», – говорит Горгадзе.

Адвокат уточнил, что с кастетом просто так не ходят, чтобы «погладить по головке». То есть такое оружие преступник выбрал именно с целью нанести тяжкие телесные повреждения, а не с целью научить человека вежливо разговаривать в интернете.

«Что касается финансовой составляющей: ребенок остался без кормильца. И самое главное на сегодняшний день, кроме того, что виновник должен понести достойное наказание, чтобы качество жизни ребенка из-за этого не упало. И, безусловно, я считаю, что и виновник, и его родные должны будут принять в этом деятельное участие. Причем либо по приговору суда, либо добровольное – это уже как пойдет», – сообщает собеседник.

Он рассказывает, что когда прочитал в интернете об этой истории, то сам предложил сестре погибшего представлять интересы потерпевшей стороны, причем совершенно безвозмездно. «То есть это была моя инициатива и мое желание. Сестра ответила согласием», – уточняет Горгадзе.

Сам правозащитник пока еще не был в Волгограде и лично не встречался со своими подзащитными. Также он все еще не знает, кто представляет интересы нападавшего Арсена Мелконяна, но уже известно, что защитника обвиняемый уже выбрал.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате, нападавшим оказался Мелконян. От полученных травм потерпевший скончался в реанимации, не приходя в сознание. Местные СМИ опубликовали переписку, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины.

Ранее адвокат Павел Астахов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что слова женщины и ее супруга в родительском чате могут расценить как угрозу расправы и также привлечь к уголовной ответственности.