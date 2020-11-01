Стала известна причина конфликта в родительском чате, в результате которого умер волгоградец

Причиной конфликта в родительском чате, в результате которого волгоградец Роман Гребенюк был избит и умер в реанимации, стала фраза «сопли жевать», сообщают местные СМИ.

Гребенюк вступил в конфликт с братом одной из участниц чата Анны Арсеном Мелконяном, женщина пригрозила своему оппоненту свести счеты из-за фразы «сопли жевать», передает V1.ru.

Близкие погибшего сообщили, что супруг и брат Анны приехали в офис риелторской компании, чтобы встретить Гребенюка, но не дождались встречи и подкараулили его в отделении банка.

«Пасть тебе, мразь, порву, будешь так разговаривать с женщиной», – сказал Мелконян после того, как нанес удар сопернику.

Напомним, Гребенюк умер, не приходя в сознание, в результате удара по черепу. Подозреваемый ранее пояснял, что во время переписки в чате родителей школьников пострадавший оскорбил его сестру. Назначив встречу в банке, волгоградец приехал поговорить с обидчиком, однако между мужчинами возник конфликт. Нападавший нанес жертве несколько ударов по голове, после чего ушел. По словам очевидцев, охрана кредитного учреждения никак не отреагировала на произошедшее, позволив злоумышленнику спокойно скрыться.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».