Бастрыкин поручил доложить о расследовании возгорания баллонов в челябинской больнице Медики провели больше 60 млн тестов на коронавирус Умер избитый из-за конфликта в родительском чате волгоградец 1 ноября 2020, 11:52 Текст: Алексей Дегтярев

Умер житель Волгограда, которому пробили череп кастетом из-за конфликта в родительском чате, сообщил комитет здравоохранения Волгоградской области. «Он сегодня скончался, не приходя в сознание», – заявили в ведомстве РИА «Новости». Подозреваемый ранее пояснял, что во время переписки в чате родителей школьников пострадавший оскорбил его сестру. Назначив встречу в банке, волгоградец приехал поговорить с обидчиком, однако между мужчинами возник конфликт. Нападавший нанес жертве несколько ударов по голове, после чего ушел. По словам очевидцев, охрана кредитного учреждения никак не отреагировала на произошедшее, позволив злоумышленнику спокойно скрыться. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

