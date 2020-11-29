Акции протеста завершились в Белоруссии

В воскресенье несанкционированные акции протеста завершились в Минске и некоторых других городах Белоруссии, сообщается о 250 задержанных.

Очередная протестная акция в Белоруссии проходила в новом формате и получила название «Марш соседей». Протестующие призвали своих сторонников в полдень собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы далее пройти совместным маршем, передает ТАСС.

Так, участники воскресной акции протеста собрались в колонны в различных частях Минска и провести несанкционированную акцию протеста пытались помешать силовики.

Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, во время несанкционированных акций в Минске «было задержано около 250 граждан». По ее словам, причиной задержания стало «нарушение законодательства о массовых мероприятиях».

В свою очередь, незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» сообщил, что число задержанных в Минске и некоторых других городах в воскресенье составило более 320 человек. Центр опубликовал на своем сайте список имен задержанных. По состоянию на 21.00 мск в нем числятся 322 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек были также задержаны в Боровлянах, Бресте, Витебске, Гродно, Дзержинске, Жодино, Лиде.

Ранее сообщалось, участники воскресной акции протеста собрались в колонны в различных частях Минска, акции препятствуют силовики. Задержания прошли в районе улицы Матусевича, однако после разгона демонстранты вновь собрались здесь в большую группу и вышли на проезжую часть. Задержания также проходят в районе метро «Пушкинская», на Партизанском проспекте, задерживают в микрорайоне Уручье. Очевидцы сообщают об одном пострадавшем в районе метро «Пушкинская».

Глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет». Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске в минувшие выходные.