В России за сутки выявили 27,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 27100 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27100 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 5724 (21,1%) не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7320, Санкт-Петербурге – 3695, Московской области – 1065. Всего в стране выявлено 2 242 633 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 739 470 человек, из них 27296 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 510 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 39068 человек.

Накануне, 27 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27543. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 443.