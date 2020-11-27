В России за сутки выявили 27,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 22,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7918, Санкт-Петербурге – 3687, Московской области – 1058. Всего в стране выявлено 2 215 533 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 712 174 человек, из них 26 682 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 496 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 38 558 человек.

Накануне, 26 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 25 487. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 2056.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.