В России за сутки выявили 25,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6075, Санкт-Петербурге – 3669, Московской области – 1022. Всего в стране выявлено 2 187 990 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 685 492 человек, из них 25 073 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 524 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 38 062 человека.

Накануне, 25 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 23 675. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1812.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.