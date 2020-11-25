В России за сутки выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4685, Санкт-Петербурге – 3421, Московской области – 1005. Всего в стране выявлено 2 162 503 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 660 419 человека, из них 25 748 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 507 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 37 538 человек.

Накануне, 24 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 326. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 651.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.