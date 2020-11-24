На Москве-реке обнаружили масляное пятно

Небольшое масляное пятно появилось на Москве-реке во вторник. Специалисты провели обработку поверхности реки сорбирующим средством, рассказали в «Мосводстоке».

«По результатам проведенного ГУП «Мосводосток» обследования выявлено небольшое масляное пятно на зеркале Москвы-реки. Силами флота предприятия проведена обработка поверхности воды сорбирующим средством. Ведется поиск источника сброса», – сообщили РИА «Новости» в предприятии.

В октябре в Москву-реку вылилась ярко-зеленая вода. В МЧС предположили, что она могла прибывать из ливневок. Тогда за сутки на поверхности реки образовались три зеленых пятна.

В июле на Москве-реке разлилось дизельное топливо после затопления буксира.