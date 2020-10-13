СК начал проверку загрязнения Москвы-реки зеленой жидкостью

Следователи проводят проверку по факту попадания зеленой жидкости в Москву-реку, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Проводится доследственная проверка по факту загрязнения Москвы-реки», – сообщил источник ТАСС.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщали, что специалисты взяли пробы воды из реки и коллектора, а также будут взяты пробы из ливневой канализации располагающихся вблизи домов. Департамент считает главной версией инцидента попадание в реку водоэмульсионного красителя для определения протечки в соседних домах. Специалистами поставлена заглушка, сброс окрашенной жидкости прекращен.

Между тем представитель экстренных служб сообщил, что общая длина образовавшейся цветной пены на поверхности Москва-реки в центре столицы составила порядка двух километров.

«В районе водоотводного канала возле дома №5 на Пречистенской набережной на поверхности Москва-реки образовалась цветная пена длиной 2 тыс. метров», – сообщил источник РИА «Новости».

По предварительной информации, загрязненное пятно является результатом обработки сорбентом прилегающей инфраструктуры, проведенной 12 октября.

«Судно для уборки следует», – добавил источник.

Напомним, в понедельник на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом в Москву-реку начала выливаться ярко-зеленая вода. В МЧС предположили, что она могла прибывать из ливневок.