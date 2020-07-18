Следователи начали проверку после розлива дизтоплива в Москве-реке

Следователи инициировали доследственную проверку после затопления судна в Подмосковье и розлива дизельного топлива в Москве-реке, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Затопление буксира на Москва-реке произошло, по данным следствия, в 11.25 мск, сообщается на сайте ведомства. В результате затопления судна на поверхности воды образовалось «радужное пятно».

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

В МЧС сообщали, что длина затонувшего в подмосковном Красногорске судна составляла 20 метров, в результате затопления произошла утечка дизтоплива.