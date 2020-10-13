Собянин упростил для москвичей порядок получения выплат на детей На Москве-реке появилось третье за сутки зеленое пятно 13 октября 2020, 16:23 Текст: Абдулла Шакиров

На поверхности Москвы-реки образовалось еще одно пятно, сообщили в экстренных службах столицы. Масляное пятно площадью 20 кв. метров появилось в районе Москворецкой набережной, передает РИА «Новости». Это уже третье за сутки появление загрязнений на поверхности Москвы-реки. В понедельник на реке образовалась цветная пена длиной около двух метров рядом с Пречистенской набережной напротив парка «Музеон». Утром во вторник на реке появилось пятно из нефтепродуктов общей площадью шесть кв. метров, которое удалось убрать при помощи специальных сорбентов. В настоящее время СК ведет проверку загрязнения водоема.

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