Президент Литвы обсудил с Тихановской санкции ЕС против Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа провел разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Стороны обсудили ближайшие планы Тихановской и санкции Евросоюза против Минска, сообщила пресс-служба литовского президента.

Науседа проинформировал собеседницу о решении ЕС расширить санкции в отношении Белоруссии, включив в список учреждения, компании и бизнесменов. Президент отметил, что встречи Тихановской с представителями ЕС «с целью призыва поддержать белорусское общество, которое стремится к демократическим переменам, имеют особое значение для демократического будущего страны», сказано в сообщении на сайте главы Литвы.

«Литва активно поддерживает белорусское гражданское общество, которое борется за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется. К сожалению, режим продолжает жестокие расправы над мирно протестующими гражданами. Решение ЕС о расширении санкций путем внесения в список учреждений и компаний, которые причастны к совершаемым репрессиям и оказывают финансовую поддержку режиму, является правильным шагом, и мы призываем реализовать его как можно скорее», – заявил Науседа.

Он сказал, что поддержка Литвы белорусскому народу основывается на «собственном опыте и болезненных уроках истории». Президент сообщил, что считает помощь белорусским гражданам своим моральным долгом, поскольку Литва и Белоруссия были в прошлом одним государством и имеют общую историю.

В пятницу страны Балтии расширили санкции против Белоруссии.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике.

В начале ноября ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.