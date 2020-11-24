Путин оценил обстановку в Карабахе

На сегодня обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется, российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении. При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. В частности, между ее сопредседателями – России, США и Францией. Главное, чего удалось добиться – это остановить кровопролитие, зафиксировать в трехстороннем заявлении президентов России, Азербайджана, премьер-министра Армении установление перемирия», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Сейчас направленный в регион в соответствии с упомянутым заявлением [президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о перемирии] российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. Обстановка в целом стабилизировалась», – добавил Путин.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны.