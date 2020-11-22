Нагорный Карабах поблагодарил Россию за усилия по прекращению войны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян выразил благодарность России за содействие в прекращении войны.

Арутюнян заявил, что «кровопролитие удалось остановить благодаря усилиям и действиям» российского руководства. НКР выразила благодарность России и «особую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в регионе», передает РИА «Новости».

Российских миротворцев Арутюнян назвал «важным стабилизирующим фактором». Он отметил, что налажено эффективное сотрудничество с командованием российских сил во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Арутюнян отметил, что миротворческая деятельность «требует высокого профессионализма и стойкости, что сопряжено иногда с риском для жизни». От имени своего народа Арутюнян выразил благодарность за «проделанную работу и усилия» по «стабилизации обстановки», создание условий для «установления и поддержания мира».

Арутюнян также выразил «отдельную благодарность» за гуманитарную помощь и работу по восстановлению и развитию НКР. Сейчас создается Межведомственный центр гуманитарного реагирования. По приказу министра обороны России Сергея Шойгу «для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования будет дополнительно сформировано еще пять центров». Президент НКР отметил, что первый гуманитарный конвой уже прибыл в НКР. Арутюнян поблагодарил Путина «за личные активные усилия по защите объектов историко-культурного наследия, религиозных святынь».

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Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим миротворческим контингентом России в Карабахе.

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