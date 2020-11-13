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    За что генерала Мурадова назначили командующим миротворцами в Карабахе

    Погоны генерал-лейтенанта Рустам Мурадов получил совсем недавно    13 ноября 2020, 16:55
    Фото: twitter.com/armeniamodteam
    Текст: Виктор Сокирко

    Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, назначенный командующим миротворческим контингентом России в Карабахе, уже успел встретиться с представителями и Азербайджана, и Армении. Чем интересен и знаменит этот военачальник, почему именно его назначили на данный пост – и какое значение имело этническое происхождение и воинское звание кандидата?

    Как и положено в армии, на любую должность офицера или генерала представляет вышестоящее командование. Командующий миротворческого контингента – это вообще особая должность, а с учетом нынешней специфики обстановки в зоне карабахского конфликта она носит не только военный, но и в первую очередь политический характер. 

    Кандидата разглядывали, как говорится, под лупой. Министру обороны представлял Рустама Мурадова Генштаб, затем уже Сергей Шойгу положил на стол президенту (Верховному главнокомандующему) Владимиру Путину «объективку» и высказал свои предложения.

    Мурадова, который еще вчера занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа, сразу утвердили. Он первым же военно-транспортным бортом из Ростова-на-Дону (где располагается штаб ЮВО) вылетел в Ереван, а оттуда уже перебрался в Степанакерт, где и располагается теперь штаб российских миротворцев.

    У 47-летнего Рустама Мурадова безупречная армейская карьера, которая позволяет назвать бывшего сельского мальчика из Дагестана «военной косточкой» – настоящим профессионалом. Он является выпускником Казанского суворовского военного училища, в которое поступил еще школьником. Затем с отличием окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил. В последующем окончил и Военную академию Генерального штаба.

    Мурадов прошел все ступеньки армейской карьерной лестницы – командир взвода, роты, батальона, полка, бригады. Уже в звании генерал-майора (2012 год) был назначен начальником 473-го Лисичанского окружного военного центра ЦВО (это бывшая 44-я учебная танковая дивизия). Служил Мурадов и в должностях 1-го заместителя начальника и начальника 41-й армии, командующего 2-й гвардейской армии, а с декабря 2018 года был назначен заместителем командующего войсками ЮВО, в которой пребывал до последнего времени. 20 февраля 2020 года ему было присвоено очередное воинское звание – генерал-лейтенант.

    Стремительно взлетел Рустам Мурадов к высшим ступеням воинской иерархии. Первое генеральское звание – в 39 лет. Случай не уникальный в российской армии, но и не ординарный: таких молодых генералов в Вооруженных силах РФ можно пересчитать по пальцам. Лампасы Мурадов не высидел в штабных кабинетах, а добился своей боевой службой – за его плечами две чеченские войны и антитеррористическая операция в Сирии, а на груди среди прочих наград – два ордена Мужества.

    Высокое звание имело значение и при назначении Мурадова на должность командующего российскими миротворческими силами в Карабахе. Казалось бы, в подчинении всего-то контингент из 1960 солдат и офицеров, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, с которыми бы справился и командир 15-й отдельной мотострелковой бригады полковник Константин Нечаев, подразделения которого и составляют и основной костяк миротворцев. А тут целый генерал-лейтенант поставлен командовать ими.

    Однако есть нюанс, который характерен для Кавказа в особенности.

    Тот же министр обороны Азербайджана Закир Гасанов носит погоны генерал-полковника, министр обороны Армении Давид Тоноян – лицо гражданское, но начальник армянского генштаба Оник Гаспарян имеет звание генерал-полковника. И представлять интересы российских миротворцев в Карабахе должен человек в равном или очень близком с ними воинском чине. Здесь можно вспомнить и «генеральский авторитет» Марата Кулахметова, который командовал Смешанными силами по поддержанию мира в Южной Осетии до 2008 года. Погоны тоже имели значение.

    Выбор при назначении Рустама Мурадова на должность командующего российскими миротворческими силами в Карабахе был определен еще и другим его опытом. Известно, что в 2016 году он являлся представителем России в Совместном российско-украинском центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе. В задачи центра входили контроль за прекращением применения всех видов оружия, обмен военнопленными, отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, помощь органам местного самоуправления и мирным жителям, обеспечение безопасности при восстановительных работах. Собственно, именно этим Мурадову предстоит сейчас заниматься в Карабахе.

    Уже в 2017 году Рустам Мурадов был командирован в Сирию в качестве военного советника. Его миссия была там далека от миротворчества, под его руководством проходило успешное наступление на Дейр-эз-Зор, однако опыт проведения переговоров и установления контактов с местным мирным населением имелся. После той командировки за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России от 28 декабря 2017 года генералу Мурадову было присвоено звание Героя России.

    В общем, с какой стороны ни посмотри – очень достойная кандидатура. Оставался один пунктик, связанный с его этническим происхождением. СМИ в Баку поспешили опубликовать заголовки: «Российскими миротворцами в Карабахе будет командовать азербайджанец Мурадов». Мол, понятно, чьи интересы он будет соблюдать в большей степени. Потом слово «азербайджанец» на официальных сайтах убрали, но вопросы остались.

    «Национальность в подобных ситуациях действительно имеет значение, – рассказал ВЗГЛЯДу президент Академии геополитических проблем, в прошлом начальник ГУ международного военного сотрудничества МО РФ Леонид Ивашов. – Ни этнический азербайджанец, ни армянин на должность командующего российскими миротворцами в Карабахе поставлен быть не должен. Этого и не случилось, однако важно было, чтобы это был человек, хорошо знающий Кавказ, его менталитет, его традиции и обычаи. Здесь есть много тонкостей и нюансов, здесь любой неосторожный шаг, любой жест или слово могут быть истолкованы превратно.

    Помню, как в 1994 году в Гальском районе Абхазии, на линии разграничения, наши миротворцы привезли цистерну воды для жителей, но поставили ее в одном селе, а в соседнем возмутились, почему не нам? Привезли и им вторую, я тогда посоветовал поставить воду между двумя селами, там расстояние небольшое, чтобы ходили за ней с двух сторон, общались между собой, как это было прежде.

    Командующий миротворцами не должен выступать на чьей-либо стороне и выказывать симпатии кому-либо.

    При этом от него требуется человечность, умение выслушивать людей, в первую очередь женщин, учитывая их кавказскую словоохотливость. Потребуется не только способствовать разведению воевавших между собой сторон, но и помогать возвращающемуся на свои земли мирному населению. Нужно сводить людей между собой, даже если еще вчера они считали себя врагами. Мне кажется, что именно Рустам Мурадов, как выходец с Кавказа, но при этом настоящий русский офицер, с этими задачами успешно справится».

    С национальностью Рустама Мурадова все выяснилось – он табасаранского происхождения, одного из коренных народов Дагестана, которые исторически проживают на юго-восточных склонах Большого кавказского хребта. Не азербайджанец и не армянин – российский генерал, которому доверили установить мир на Кавказе.


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