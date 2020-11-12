Опубликовано видео прибытия российских миротворцев в Лачинский коридор Командующий российскими миротворцами провел переговоры с главой минобороны Армении 12 ноября 2020, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Командующий российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с армянскими военачальниками и обсудил детали миссии, сообщил источник в штабе российских миротворческих сил. «Вчера командующий российскими миротворческими силами в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС Армении», – сообщил источник РИА «Новости». Стороны обсудили различные аспекты ввода миротворцев и выставления наблюдательных постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, в том числе вопросы безопасности. По его словам, командование российских миротворцев «организовало взаимодействие» также и с Минобороны Азербайджана. Во вторник глава минобороны Армении Давид Тоноян выразил России благодарность за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Тоноян сообщал, что российские миротворческие силы очень быстро размещаются в Карабахе. После того, как стало известно о мирном соглашении на условиях Азербайджана, в столице Армении начались погромы правительственных зданий.

