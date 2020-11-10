Министр обороны Армении поблагодарил Россию

Глава минобороны Армении Давид Тоноян выразил России благодарность за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе.

Тоноян также отметил, что «решение о перемирии было наилучшим в данной ситуации». Он призвал все силы объединиться, так как сейчас «не время для внутреннего раздора». Тоноян сообщил, что ситуация в Нагорном Карабахе «очень спокойная», передает ТАСС.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Тоноян сообщал, что российские миротворческие силы очень быстро размещаются в Карабахе. После того, как стало известно о мирном соглашении на условиях Азербайджана, в столице Армении начались погромы правительственных зданий.

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