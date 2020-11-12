Украинцев поразил пессимизм Новые провокации Турции на Кавказе Россия на высоком уровне продолжает опровергать, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе подразумевает наличие там турецких миротворцев. Однако в самой Турции намекают на обратное. Это не ошибка, это намеренная провокация.

