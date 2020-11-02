Лукашенко предложил Макрону помощь в отношениях с мусульманами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов оказать помощь главе Франции Эммануэлю Макрону в нормализации отношений с мусульманами.

«Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня, как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения», – цитирует президента Белоруссии БелТА.

По словам Лукашенко, «категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих». «Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму», – заявил глава республики.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в СМИ, однако за их публикацией стоят не французские власти.