Лавров обсудил с главой МИД Франции миротворческую миссию России в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонной беседе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом объяснил параметры участия российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта в Нагорном Карабахе и его урегулирования. «Сергей Лавров разъяснил параметры участия российских миротворческих сил, а также функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Собеседники согласились, что на данный момент основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения беженцев в регион, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций Карабаха, оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.