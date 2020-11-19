Пашинян ответил на критику своих решений по Карабаху

Обвинения со стороны экс-главы службы военного контроля минобороны Армении Мовсеса Акопяна в адрес премьера страны Никола Пашиняна не соответствуют действительности, заявила его пресс-секретарь Мане Геврогян.

«Уполномочена заявить, что премьер-министр Армении считает все озвученные в свой адрес обвинения надуманными и абсурдными, он прокомментирует их по мере необходимости. Эти заявления изучаются также в контексте ложного доноса на премьер-министра», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что заявлениями Акопяна должны заняться правоохранители.

Акопян ранее заявил, что военно-политическое руководство страны допустило множество ошибок во время эскалации в Нагорном Карабахе, в том числе по мобилизации, закупке вооружения и перевода на военное положение. Кроме того, он комментировал сообщения о конфликте между ним и супругой премьер-министра Армении Анной Акопян, которая, как утверждалось, являлась на командный пункт, вход куда посторонних людей был строго воспрещен.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.