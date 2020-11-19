Стало известно о конфликте жены Пашиняна с армянским генералом

Бывший руководитель военно-контрольной службы минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян прокомментировал сообщения о конфликте между ним и супругой премьер-министра Армении Анной Акопян, которая, как утверждалось, являлась на командный пункт, вход куда посторонних людей был строго воспрещен.

Генерал рассказал «Sputnik Армения», что увидел Анну Акопян на командном пункте: она сидела у монитора и смотрела запись боя. По его словам, там же находился генерал-лейтенант Самвел Бабаян. При этом, отметил генерал, она не задавала вопросов и ничего не говорила.

«Я сказал: «Не нужно [здесь находиться], здесь мужчины разговаривают, ругаются. Она сказала: «Хорошо». Через четыре часа меня вызвали в Ереван к министру обороны. Я приехал с ожиданием, что вернусь в Карабах. Но министр сказал мне, что я больше не должен ехать», – рассказал он. По словам Акопяна, от имени Пашиняна ему запретили появляться в командном пункте Армии обороны Арцаха.

Генерал показал сообщение, отправленное на номер Пашиняна: «Прошу меня отправить в Арцах, мое сердце разрывается». На это сообщение армянский премьер не ответил, говорится в публикации.

Напомним, в конце октября Акопян рассказала, что отряд из 13 женщин, в который входит и сама жена Пашиняна, пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах. 6 ноября она сообщила, что первый женский отряд Армении прошел военную подготовку и готов вступить в боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.