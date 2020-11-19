Новая заплатка на МКС не устранила утечку воздуха

Новая заплатка на Международной космической станции, которую поставили космонавты на российском модуле «Звезда», не помогла устранить утечку воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей.

Космонавт Сергей Рыжиков во вторник заделал трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги, после этого Роскосмос выразил надежду, что это позволит устранить утечку, передает РИА «Новости».

В среду экипаж закрыл люк в камеру модуля для проверки герметичности. В ночь на четверг люк открыли, а днем Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в модуле упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин.