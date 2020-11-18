Академик РАН не исключил передачу коронавируса половым путем

Академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих предположил, что коронавирус может передаваться половым путем.

«Обнаружение вируса SARS-CoV-2 в образцах спермы у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления может указывать на возможность передачи инфекции половым путем, хотя это предположение требует дальнейшего изучения», – сказал он онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и репродуктивное здоровье», приведя данные исследований возглавляемого им центра, «Интерфакс».

По его словам, «вирус оказывает менее серьезное влияние на течение беременности, чем другие коронавирусы, хотя преждевременные роды и низкая масса тела при рождении (ребенка) являются наиболее распространенными последствиями SARS-CoV-2».

Сухих добавил, что проводить процедуру искусственного оплодотворения в данный период можно только после оценки рисков, а также после обеспечения максимальной безопасности пациентов и персонала.

Он также допустил, что в связи с пандемией коронавируса в этом году возможно снижение рождаемости.

В свою очередь заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова Армаис Камалов заявил, что существуют гендерные особенности течения коронавируса, и женщины менее восприимчивы к COVID-19, как и к другим вирусам, так как у них включается более высокий уровень защиты антител по сравнению с мужчинами. По его словам, мужчины заболевают и болеют более тяжелой формой заболевания, чем формы заболевания у женщин.

Ранее и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов заявил, что выявленные в России мутации нового коронавируса не влияют на его патогенность и не приводят к более тяжелому течению заболевания.

В марте руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского заявил газете ВЗГЛЯД, что пока не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса половым путем, но несмотря на это контакт с заболевшими все равно запрещен, так как вирус может передаться другим способом.