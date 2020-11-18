Валенса сказал, кому выгодны ссоры России и Польши

Россия и Польша должны наладить добрососедские отношения, поскольку на их ссорах зарабатывают другие государства, в частности, США, заявил польский политик, экс-президент и нобелевский лауреат Лех Валенса.

«Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест. А если это за пределами наших возможностей, то надо сделать, наконец, наши отношения приятными. Я к этому стремился вместе с [президентом Борисом] Ельциным. (...) Если мы договоримся, то будем иметь выгоду – и одни, и вторые. А пока наши ссоры приводят к тому, что на нас зарабатывает третий», – сказал Валенса РИА «Новости». Он отметил, что речь идет и о США. «Прежде всего. Но не только», – уточнил политик.

Валенса, который был президентом Польши в 1990-1995 годах, считает, что если бы он не проиграл следующие выборы, то в отношениях Москвы и Варшавы все было бы по-другому. «И если бы я остался на второй президентский срок, то не было бы нынешних проблем. Я бы очистил российско-польские отношения», – заверил политик.

Экс-глава государства высказал мнение по поводу причины того, что нынешние власти Польши считают более правильным закупать в США сжиженный газ, нежели природный газ из России, поставляемый трубопроводным транспортом. По словам Валенсы, это является следствием нахождения у власти соответствующих политиков. «Это потому, что мы имеем таких плохих политиков, которые не умеют считать», – пояснил он.

«От Гданьска всегда будет ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Поэтому всегда будет выгоднее. При этом нужно, чтобы мы стали умнее, чтобы поняли, что это не выгодно, что здесь ближе», – добавил Валенса.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил об «атаках Москвы на Варшаву в информационном поле» и попытках создать республике плохую репутацию. По словам польского чиновника, российская сторона якобы стремится выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе. «Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», – заявил Жарин.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что обвинения Польши в адрес России в попытках испортить ее репутацию в Европе циничны и не имеют ничего общего с реальностью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Польша заботится о своей репутации, властям страны следует выполнять обязательства по сохранению могил и памятников воинам Красной армии и наказывать тех, кто их регулярно оскверняет.