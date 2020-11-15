В Варшаве обвинили Россию в манипуляции образом Польши

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил об «атаках Москвы на Варшаву в информационном поле» и попытках создать республике плохую репутацию.

По словам польского чиновника, российская сторона якобы стремится выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе, передает РИА «Новости».

«Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», – заявил Жарин в беседе с Cyber Defence 24.

Он уточнил, что имеет в виду «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки» России.

Представитель польского министра-координатора спецслужб подчеркнул, что «скоординированные информационные атаки» против страны также ведут Китай и Германия.

Кроме того, Жарин выразил мнение, что Польша – «самая важная страна Восточной Европы».

Напомним, в сентябре Польша призвала ЕС окончательно остановить «Северный поток – 2» из-за невозможности вести конструктивный диалог «с государством, которое нарушает международные стандарты и международное законодательство не только у себя, но и на территории членов ЕС и НАТО».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Польша ненавидит «Северный поток – 2», а также о попытках Польши получить от Газпрома миллиарды евро.