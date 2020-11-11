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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Байден обойдется без поздравлений от России

Байден считает, что его президентство уже нельзя предотвратить, но так ли это? Andrew Harnik/AP/ТАСС
Лидеры России и Китая стали одними из немногих, кто не поздравил Джо Байдена с победой над Дональдом Трампом. При этом в Пекине рады избранию Байдена, а Москве это не сулит ничего хорошего. Официально заминка связана с оспариванием результатов выборов в самих США, но даже без этого у российской власти есть основания проигнорировать смену власти в Белом доме и не тратить бумагу на поздравления. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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По Европе бродит призрак «Единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...

Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее определенно не делает мир лучше. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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    Газпром указал полякам на их жадность

    Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе    11 ноября 2020, 10:40
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков?

    Польша на днях потребовала снизить контрактную цену на российский газ. Газпром в ответ сделал заявку на пересмотр цены в сторону повышения. В рамках действующего так называемого Ямальского контракта стороны могут проводить ревизию цен раз в три года, если решат, что они не отвечают рыночной ситуации. Но если одна из сторон не согласна снижать или повышать стоимость газа в контракте, то дело решается в суде.

    Какие основания нашли поляки для утверждения, что стоимость российского газа завышена? И какие аргументы, утверждающие ровно противоположное, имеются у Газпрома?

    Судя по всему, Польша уже по инерции обвиняет Газпром в завышенной цене на газ. Потому что делала она это неоднократно, и нередко добивалась своего. Буквально в марте этого Стокгольмский арбитраж по итогам пятилетнего спора с Варшавой выставил Газпрому счет на 1,5 млрд долларов за переплату за газ с ноября 2014 года по февраль 2020 года. Газпром подал апелляцию, но в итоге заплатил миллиарды. Но Варшава не унимается.

    Газпром же никогда не требовал от поляков изменения цены. Сейчас это сделано впервые. Неужели российская компания готова пойти до конца и судиться?

    На самом деле позиция Польши в текущих рыночных условиях выглядит проигрышной по сравнению с газпромовской. Во-первых, газпромовская цена на газ сейчас ниже, чем на споте. Поэтому о каком снижении цен может идти речь?

    «Сейчас переговорная позиция Польши намного слабее, потому что стоимость газпромовского газа в долгосрочных контрактах конкурентоспособна с ценами на европейских спотовых биржах»,

    – говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, стоимость газа по контракту с Газпромом составляет сейчас примерно 100–140 долларов за 1 тыс. кубометров. Тогда как на споте цены на газ уже в сентябре превысили психологическую отметку в 150 долларов за тысячу кубов. И чем ближе зима, тем выше спотовые цены.

    Во-вторых, рыночная конъюнктура на рынке газа в этом году благоволит как раз покупателям, но никак не продавцам голубого топлива. 2020 год войдет в историю, вероятно, как год исторически низких цен на газ на европейских спотовых рынках. Такого биржи еще не видели.

    Польша явно злоупотребляет своим требованием снизить цену на газ, который и так стоит катастрофически дешево. На стороне Газпрома тот факт, что он несет реальные убытки не только от падения спроса на газ, но и на фоне исторических низких цен на него в Европе и в мире в целом. В таких условиях требование еще снизить цену на газ – кощунство. Скорее, действительно Газпрому надо требовать повышения стоимости газа по объективным причинам. Ведь на рынке Европы сложились критические условия работы для всех без исключения поставщиков газа.

    Не случайно трейдеры СПГ предпочитали платить штраф за невыполнение поставки, чем везти сжиженное топливо покупателю. Потому что поставка СПГ приносила убыток в 150 долларов с 1 тыс. кубометров, указывает Митрахович. Штраф по сравнению с этим выглядел просто манной небесной. Покупателям топлива жаловаться в таких условиях на стоимость газа крайне странно, ведь 2020 год проходит явно под их флагом.

    Для понимания: в мае спотовая цена на газ в Европе падала до 34 долларов за тысячу кубометров. Такие цены раньше казались нереальными. Так дешево газ для промышленности стоил только в одном регионе – ЯНАО. Такие цены на газ, как были на споте весной и почти все лето, ниже безубыточности не только Газпрома, а любого поставщика газа. При этом, по данным «ВТБ Капитал», уже почти 70% поставок российского газового гиганта связаны со спотом (а не с нефтью). И крайне слабые финансовые результаты Газпрома в этом году – это сильнейшей аргумент для арбитража в пользу того, что это он является пострадавшей стороной, а не Польша.

    Поэтому если и менять цены на газ для Польши, то в сторону увеличения. И хотя Варшава, конечно, считает, что требования Газпрома необоснованны, угроза российской компании подать встречный иск в Стокгольм может заставить поляков задуматься и отступить.

    Доходы Газпрома от экспорта газа в Европу за январь – август 2020 года сократились почти на 50% как из-за падения цены, так и из-за сокращения объемов поставок. В первом квартале компания показала чистый убыток по МСФО в 116 млрд рублей. За первое полугодие ей, правда, удалось вновь стать прибыльной. Но прибыль составила всего 33 млрд рублей, что в 25 раз меньше, чем в первом полугодии 2019 года. 

    Ответ Газпрома больше похож на глумление над Польшей, считает Станислав Митрахович. Собственно, исковая эпопея с «Нафтогазом» на десятки миллиардов рублей – это тоже своего рода ответный жест со стороны Газпрома на безумные иски украинской стороны, проводит параллели эксперт.

    Когда нефть стоила дорого, у Польши были более вменяемые аргументы в арбитраже для снижения цены на российский газ. «При дорогой нефти цена на российский газ по контракту с Польшей превышала цену на газ на европейских биржах. При этом последние несколько лет мы видим откровенный демпинг со стороны СПГ. Поэтому понятно, почему Стокгольмский арбитраж встал на сторону Польши в том деле. Чтобы не уходить с рынка, поставщики СПГ даже работают себе в минус или с минимальной маржой. Это касается не только американского СПГ, но и того же австралийского СПГ. Австралийский газ все последние годы находится на уровне ниже рентабельности. Российский СПГ не находится на уровне ниже рентабельности только потому, что государство дает огромные льготы «Новатэку», – поясняет Митрахович.

    Однако с учетом текущей конъюнктуры аргументы Варшавы будут звучать намного слабее, чем аргументы Газпрома. Тем более что это раньше в контрактах с Газпромом стоимость газа исторически была привязана к нефтяным котировкам. Сейчас и доля контрактов с нефтяной привязкой снизилась до 30%, и цены на нефть очень низкие.

    По мнению эксперта, у Польши будет больше шансов доказать необходимость снижать цену на газпромовский газ, если мир снова окунется в полный локдаун. Тогда спрос на газ снова упадет, и следом – цены на спотовых рынках Европы, как это уже было весной. «Но вряд ли Польши сама хочет оказаться в сложнейшей экономической ситуации из-за локдауна только ради того, чтобы получить аргумент для Газпрома на более низкую газовую цену», – иронизирует собеседник.

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