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5 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии – триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Спектакль Лукашенко списали на мандраж

Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками» Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну, и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...
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Китаю все сложнее сдерживать свои возможности

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Чтобы быть успешной, китайская внешняя политика в условиях долгосрочного конфликта с США должна быть основана на понимании того, что исторический период, когда возможным было полное или относительное доминирование одной державы, закончился вместе с завершением либерального мирового порядка. Подробности...
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Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

    Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток − 2»    5 августа 2020, 08:28
    Фото: DPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»?

    «Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток – 2». Этот проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной все, что захочется».

    Эти слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого звучат диссонансом с новостями о том, что Дания вроде как сняла последние возражения на достройку «Северного потока - 2» и теперь окончательную реализацию проекта затягивают только санкции США. Но примечательно его заявление другим: поляк соврал там, где хотел сказать правду, и сказал правду тогда, когда хотел ввести в заблуждение.

    В объективной реальности русофобия в польской республике под управлением партии «Право и справедливость» действительно зашкаливает. Это признают и те поляки (например, журналисты), которые работают в РФ и не питают никаких симпатий к российской власти: образ Польши в России значительно более приятный и доброжелательный, чем образ России в Польше.

    Настоящему пану на это обстоятельство в целом наплевать, мол, а нас-то за что не любить, хотя стоило бы обратить внимание, как минимум, на то, что в российском политическом и общественном сознании попросту отсутствуют идеи «новой оккупации Польши» или мести полякам за что угодно, хотя польская пропаганда настаивает, что такие мысли есть и что Москва готова продолжить свой «кровавый путь по польским трупам», только дай.

    Это и есть «жесткая антироссийская риторика», существование которой отрицает польский премьер, хотя, скорее всего, искренне верит, что ненависти к нашей стране в Польше меньше, чем могло бы быть.

    Что же касается «Северного потока – 2», причины польской ненависти к нему гораздо более обширные, чем Моравецкий хотел бы показать.

    Во-первых, это чистой воды гонор. Росийско-германский газотранспортный проект изначально задумывался в обход Польши, что Польше, понятное дело, не нравилось - она хотела получать свою долю от транзита. Объективных причин для того, чтобы просто так делиться с русофобствующими поляками прибылью, у Газпрома, разумеется, не было, но гонор на то и гонор, что от объективных причин не зависит.

    К примеру, в Польше в свое время активно дискутировалась такая трактовка, что Москва обязана подкармливать поляков газом в качестве компенсации за доставленные в прошлом страдания.

    Во-вторых, что гораздо существеннее, Польша выступает наиболее агрессивным проводником американских интересов в ЕС, чем показательно гордится. История научила поляков не доверять европейским державам в вопросах собственной безопасности, поэтому опору за океаном там стали искать сразу после падения «железного занавеса» и довольно быстро нашли, опираясь на значительную польскую диаспору в США и Канаде. 

    С тех пор Варшава является верным лоббистом Вашингтона вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме - республиканец или демократ. Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток - 2». Поляки покупают американский СПГ и вставляют палки в колеса российского проекта, то есть, надо отдать им должное, ведут себя как верные союзники или вассалы (зависит от угла зрения), но вслух об этом говорить не принято, поскольку противоречит принципам европейской солидарности - энергетический альянс поляков и американцев вредит не только России, но и Германии.

    Третья причина ненависти к «Северному потоку - 2» действительно касается Украины, точнее, финансового обеспечения украинского государственного проекта. В польской картине мира он призван сдерживать Россию и всячески мешать ей жить, но при таком подходе Украина стремительно беднеет, поскольку ее географическое положение и зависимость от российской экономики не отменимы.

    По логике вещей, поляки, американцы, немцы и прочие должны в таком случае взять ответственность на прокорм Украины на себя, но лишних денег нет ни у кого, поэтому вопрос ставится так: да, Украина - это антироссийский проект, но обеспечивать его должна сама Россия, в первую очередь, за счет оплаты прокачки газа по ее территории.

    Как бы там ни было, Моравецкий прав в том, что изъятие вентиля из украинских рук позволит делать с Украиной если не все, что захочется, то многое из того, что сейчас делать рискованно.

    В этом нет никакой «дьявольской хитрости», сплошные бизнес-интересы, причем, достаточно очевидные. Природный газ один из главных российских товаров, гарантирующий валютные поступления в казну. Государство прямо заинтересовано в его бесперебойной продаже странам ЕС и желало бы устранить посредника, стоящего между ним и покупателем, то есть Украину.

    Прежде всего потому, что это непредсказуемое и коррумпированное государство, способное на любые провокации. Оно это доказывало всей своей историей с 1991 года и продолжает доказывать до сих пор.

    Но, в то же время, было бы лукавством утверждать, что, лишая Киев орудия для газового шантажа, Россия думает только о своих обязательствах перед европейскими покупателями. Есть целый ряд проблем в отношениях с Украиной, которые нам еще предстоит решить - и они будут решаться, рано или поздно, так или иначе.

    Например, нам необходимо добиться устойчивого мира в Донбассе, дать гарантии безопасности его жителям и возможности для экономического развития региона. Нам необходимо обеспечить пресной водой Крым и окончательно закрыть вопрос его принадлежности к РФ. Это, так сказать, неотменяемый минимум.

    Для этого на Украину придется давить, причем не на политический Киев (практика показывает, что от фамилии президента там мало что зависит, так как политику страны определяют пассионарные сельские гопники), а на украинцев в целом - провокативная деятельность их государства в отношении России, русских и русскоязычных должна отражаться на украинских кошельках. Она и отражается, но пока все это происходило в щадящем режиме, мы не перекрыли для откровенно враждебной страны каналы финансовой подпитки за наш счет.  

    Таких каналов много, начиная с довольно крупного бизнеса и заканчивая переводами «заробитчан» на родину, но пока Киев имеет возможность диктовать нам условия по газотранспортным вопросам, этот набор методик для нас заблокирован. Риски слишком высоки, и будут высоки вплоть до того момента, пока «Северный поток - 2» не заработает в полную мощность.

    А он заработает. Ждать осталось не долго.

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