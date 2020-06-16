Газпром бьет по Польше ее же оружием

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:53  |  vz.ru
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

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В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

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Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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              Газпром бьет по Польше ее же оружием

              Польша недоплачивает России за газ    16 июня 2020, 22:30
              Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
              Текст: Ольга Самофалова

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              Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом.

              Газпром и польская PGNiG ведут переговоры о ретроактивном пересмотре цены контракта, начиная с 2017 года. «Газпром экспорт» считает, что у него есть достаточные основания для пересмотра цены газа для Польши в сторону увеличения, сообщили в российской компании.

              Иными словами, Газпром уверяет, что Польша недоплачивала ему за газ в последние три года. Ирония заключается в том, что Польша всегда жаловалась на то, что платит в Европе самую высокую цену за российский газ. Она постоянно требовала скидки и подавала на Газпром в суд из-за недовольства стоимостью газа. И в этом польские политики очень схожи с украинскими.

              Любопытно, что буквально 30 марта Стокгольмский арбитраж вынес решение по ценовому спору в пользу Польши. Суд решил переписать формулу цены по контракту на поставку газа Польши по газопроводу «Ямал – Европа» (подписанному еще в 1996 году) ретроактивно с ноября 2014 года. Скорее всего, в формуле цены вырастет доля спотовой составляющей, тогда как традиционно цена на газ в контрактах с Газпромом формировалась на основе нефтяных цен. Суд посчитал, что Газпром должен вернуть польскому покупателю переплату за газ в 1,5 млрд долларов. Это разница между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной польской компанией с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

              Накануне в понедельник польская PGNiG сообщила, что подписала с «Газпром экспортом» дополнение к договору от 1996 года, где согласовала с Газпромом срок выплаты этих 1,5 млрд долларов – до 1 июля этого года. «Газпром экспорт» во вторник подтвердил факт подписания дополнения к контракту. Однако сделал два уточнения. Во-первых, что это «дополнение» к контракту не отменяет шаги Газпрома по обжалованию решения Стокгольмского арбитража, они будут продолжены. Апелляция была подана буквально 29 мая этого года в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Во-вторых, дополнение к контракту подписано без ущерба позиции группы Газпром при обжаловании решения арбитража.

              Судя по всему, Газпром заплатит эти 1,5 млрд долларов Польше. Резервы на выплату этой сумму были отражены в газпромовской отчетности за 2019 год.

              Другое дело, что российский экспортер каким-то образом обещает доказать, что Польша, несмотря на ее заверения в обратном, на самом деле с 2017 года недоплачивала Газпрому. Какие же основания имеются у Газпрома, чтобы так утверждать?

              «По логике ретроактивные изменения цены происходят, когда цена по контракту не соответствует рыночному положению.

              Вполне возможно, что аргумент Газпрома состоит в том, что с 2017 года стоимость газа для польской госкомпании по контракту была ниже, чем на спотовом рынке. Что является несправедливым, поэтому, будьте добры, пересмотрите цену»,

              – предполагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              По сути, это такая уловка, которой до сих пор в основном пользовались покупатели российского газа (а не продавцы). Они подавали в арбитраж иски, указывая на то, что на рынке газовые цены ниже, чем по контракту с Газпромом. Арбитраж в таких случаях встает на сторону потребителей газа и заставляет Газпром вернуть разницу в цене задним числом. Ровно такая история произошла и с польским иском. 

              «Теперь, судя по всему, Газпром хочет применить эту же уловку в арбитраже, но в обратном направлении. То есть он может показать, что с 2017 года польская компания платила по контракту за газ меньше, чем газ стоил на споте», – говорит Игорь Юшков.

              Так, по данным BP, средняя стоимость газа на нидерландском хабе TTF в 2017 году составляла 205 долларов за тысячу кубометров, а средняя цена газпромовского газа для дальнего зарубежья (ЕС) – 200 долларов за тысячу кубов. В 2018 году ценовая разница более заметна: на хабе газ стоил в среднем 283 долларов за тысячу кубометров, а у Газпрома на 37 долларов дешевле – 246 долларов за тысячу кубов. При этом стоимость газа по польскому контракту может быть ниже средних цен по всей Европе. Особенно после того, как в рамках Стокгольмского арбитража была изменена формула ценообразования в соглашении с целью снижения цены.

              Вероятно, изменение формулы цены по решению Стокгольма как раз и привело к тому, что Польша начала недоплачивать Газпрому за голубое топливо в последние три года. 

              Юшков замечает, что в те годы цены на спотовых хабах Европы были довольно высокие, потому что весь СПГ уходил в Китай и на другие азиатские рынки. Китай начал программу перевода энергетики с угольной на другие источники, в том числе газ. Это привело к росту цен на голубое топливо в Азии, и поставщикам СПГ стало выгодно везти его именно туда, а не в Европу. Предложение газа на споте в ЕС стало ограниченным, что вылилось в рост цен.

              С другой стороны, нефть стала недорогой, и это снизило стоимость газа по контрактной формуле цены, которая традиционно была привязана к котировкам черного золота.

              Что касается выплаты Польше 1,5 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, то у Газпрома здесь нет большого выбора. «Если арбитраж присудил компенсацию, то ее приходится отдавать. Тут никуда не денешься, что видно из практики спора в Стокгольме с Украиной», – говорит Игорь Юшков.

              На обжалование решение Стокгольмского арбитража сложно рассчитывать. «В контракте с Украиной было прописано, что его решение обжалованию не подлежит. Думаю, что и в польском соглашении есть такой же стандартный пункт. В случае с Украиной Газпром пытался при апелляции уцепиться за то, что в целом была нарушена процедура рассмотрения этого дела. Газпром хотел заново запустить рассмотрение всего разбирательства, однако сделать этого не удалось», – проводит параллели Юшков. В случае с Польшей шансы обжалования решения Стокгольма также невелики.

              Скорее всего, Газпрому удобней заплатить сейчас эти 1,5 млрд долларов Польше, чтобы потом иметь возможность потребовать через тот же Стокгольм компенсации и для себя в рамках собственного дела о несправедливой цене на газ с ноября 2017 года. К тому же за невыплату компенсации могут начисляться пени.

              «Получится, что Польша выиграла у нас ценовую компенсацию за один период, а Газпром намерен выиграть компенсацию у Польши за другой период. Газпром уверен в выигрыше, видимо, потому, что у него на руках есть решение арбитража с обоснованием по польскому делу, на которое он будет ссылаться в своем деле», – заключает эксперт ФНЭБ.

              «Высока вероятность, что Газпром будет ссылаться именно на более низкую контрактную стоимость газа, чем на европейском споте с 2017 года. В этом случае, учитывая присужденную ранее компенсацию для поляков, у компании хорошие шансы на удовлетворение своих требований», – согласен старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. С другой стороны, это все-таки разные ситуации. «Суд будет разбираться, действительно ли имело место такое расхождение в ценах в ущерб Газпрому. И если суд сделает вывод о том, что более низкая стоимость была обусловлена объективными факторами, то на этом основании он может отказать в компенсации Газпрому», – не исключает Шалаев. 

              Любопытно, что польская компания, судя по всему, понимает, что ее ждет. Она сама указала, что в будущем цена газа, поставляемого Газпромом, может быть изменена с 1 ноября 2017 года в результате запроса компании о пересмотре контрактной цены. Есть предположение, что поляки хотят решить этот вопрос полюбовно, а не через суд. Но в случае с польскими русофобскими политиками это кажется маловероятным. 

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