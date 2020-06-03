Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

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3 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:27  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

Владимир Добрынин, журналист
Мы в России, конечно, международное право уважаем. Но если вы нам хотите навязывать свои ценности, то даже не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Подробности...

Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там были бы сложные новые люди, все эти так называемые крестьяне, которые платят налоги со старого заброшенного поля, а сами давно качают нефть, оформленную как храмовый вклад на помин души Еликониды Степановны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
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              Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

              Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку-2»   3 июня 2020, 20:20
              Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска.

              Польское антимонопольное ведомство (UOKiK) возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке-2». Варшава требует оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. Об этом говорится в сообщении на сайте польского регулятора. Речь идет об антимонопольном расследовании Польши против «Северного потока-2», которое она ведет еще с 2016 года. Ранее США уже пригрозили России новыми санкциями из-за трубы. 

              О том, что Польша требует от Газпрома документы по проекту, стало известно в феврале. Но Газпром отказал. Однако сделал он это не потому, что там есть что-то секретное. Причина совсем в ином.

              «Никакой секретной информация просто быть не может. Это публичный проект, все параметры проекта известны. В Брюсселе есть вся информация о проекте строительства «Северного потока-2». Более того, газопровод получил разрешение во всех четырех странах, через воды которых он проходит – Финляндии, Дании, Швеции и Германии. У них тоже есть вся необходимая информация о проекте, без которой они не смогли бы дать разрешение на строительство. Даже Дания его выдала, хоть и с большой задержкой», ­- говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

              Поэтому, по его мнению, Газпром отказался предоставить информацию о проекте Польше по ее запросу для того, чтобы показать, что Польша не имеет никаких оснований участвовать в процессе согласования стройки «Северного потока-2». Газопровод не проходит через территорию Польши, поэтому почему Россия должна спрашивать разрешение на стройку у Польши? Исходя из этой логики, Германия тоже должна спрашивать у Польши, можно ли ей строить через свои воды эту трубу, добавляет эксперт. «Если бы Газпром подал эти документы, то это означало бы, что он признает Польшу участником истории», - говорит собеседник.

              На самом деле, Польша подогнала эту историю под свое законодательство, ровно так же поступил брюссельский регулятор (ЕК). Речь идет о новой газовой директиве ЕС, которую распространили на морскую часть газопроводов исключительно для того, чтобы помешать строительству российской трубы. Остальные, не российские проекты, легко получают исключения из новых правил.

              Польша делает, по сути, то же самое. Она нашла возможность зацепится за нормы европейского права, чтобы вставить палку в колеса российскому проекту.  «Поляки придумали, как повернуть европейское право так, чтобы проект «Северного потока-2» каким-то образом их касался. Поляки зацепились за норму польского законодательства, что если компания работает в Польше, например, Газпром, то реализацию своего проекта в любой другой европейской стране она должна согласовать с антимонопольным комитетом Польши», - поясняет Симонов.

              Отсюда и возникло это антимонопольное разбирательство в 2016 году, в рамках которого Газпром хотят оштрафовать на 50 млн евро. В рамках него поляки уже помешали Газпрому и его пяти европейским партнерам (Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV) создать совместное предприятие по «Северному потоку-2». Изначально планировались, что все они будут акционерами проектной компании Nord Stream 2. Однако польский регулятор запретил это, заявив, что этот проект разрушает основы энергобезопасности Польши. Вскоре Газпром и партнеры нашли лазейку, чтобы не связываться с поляками. Европейцы стали кредиторами Газпрома, подписав соглашение о финансировании проекта. Акционером же проектной компании стал один Газпром.

              «Это очень странная с точки зрения здравого смысла история, потому что каким образом проект «Северного потока-2» разрушает основы энергобезопасности Польши? Тем более, когда Польша всячески демонстрирует и говорит, что ей не нужен российский газ», - считает Симонов.

              Так, Польша недавно отказалась от нового транзитного договора после окончания старого буквально в мае этого года. Варшава отказывается также продлеваться контракт на поставку российского газа, который завершается в 2022 году. Для замены российского газа Варшава реализует сразу три проекта – это собственная добыча газа, СПГ-терминал для покупки американского газа и газопровод Baltic Pipe для покупку норвежского газа.

              «Где тут логика? Если Варшава говорит, что ей не нужен российский газ, то какое ей дело до газопровода с российским газом? Конечно, это большая игра»,

              - замечает глава ФНЭБ.

              По его словам, полякам никто не мешает развивать конкуренцию на рынке газа. Газопроводу Baltic Pipe никто не создает никаких препонов, все согласования проходят чуть ли не за несколько дней. Тогда как «Северный поток-2» стал уже гротескным объектом политизации энергетики странами Европы. Это не что иное как дискриминация трубных проектов.

              С юридической точки зрения, вероятность назначения штрафа Газпрому польским регулятором велика, говорит старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. Здесь стоит учитывать аналогичные штрафы по отношению к французской компании Engie, так как ситуации схожи. Это один из пяти европейских инвесторов проекта «Северный поток-2», не считая Газпрома. Осенью прошлого года польский регулятор наложил на Engie штраф в 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода. Теперь на очереди оказался Газпром.

              «Но кроме ареста европейских активов Газпрому фактически ничего от этого иска не грозит, а к такой ситуации в компании уже должны быть готовы. На «Северный поток – 2» на данный момент этот процесс никак не повлияет, и каких-то серьезных негативных последствий для Газпрома даже при назначении штрафа не будет», - считает Шалаев.

              К тому же, поляки еще в апреле пригрозили арестовать активы Газпрома в Европе, а именно акции Nord Stream и Nord Stream 2, операторов газопроводов «Северного потока» и «Северного потока – 2». Но это было в рамках другого дела. По решению Стокгольмского арбитража Газпром оказался должен Варшаве почти 1,5 млрд долларов. Арбитраж посчитал, что Варшава переплатила за газ с 2014 по начало 2020 года, и выставил счет Газпрому. Российская компания, как стало известно 3 июня, подала жалобу в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) на окончательное решение Стокгольмского арбитража по спору с польской компанией PGNiG.

              Это обжалование даст возможность приостановить арест активов Газпрома в Европе, если аресты будут (пока были только угрозы). Этот иск хоть в какой-то мере является именно коммерческим спором. При этом у Газпрома есть сильный аргумент в этой истории. А именно – это результаты более глобального антимонопольного расследования ЕК против Газпрома, где его обвиняли пять восточноевропейских страны в монополизме и завышении цен на газ. «Однако в результате расследование Газпром не обвинили в этом и штрафы не наложили. Газпром пытается это решение использовать в споре с Польшей о ценах на газ», - считает Константин Симонов.

              Остальные же судебные иски Польши, в том числе очередной на 50 млн евро, это исключительно попытки навредить «Северному потоку-2» по политическим мотивам.

              «Наступает критический момент – вот-вот начнется укладка трубы «Академиком Черским». Все аргументы против, которые были в голове у поляков и американцев, будут вываливаться в публичную плоскость. Впереди нас еще ждет веселье»,

              - саркастичен собеседник.

              К сожалению, следующий шаг со стороны США, как считает глава ФНЭБ, будет серьезным. Если в декабре они ввели санкции против компании, работающей с Газпромом (трубоукладчика Allseas), то теперь это будут страновые санкции – против России. «Я жду, что американцы санкциями вообще запретят европейцам закупать российский газ по политическим мотивам. Другого варианта уже нет», - говорит Симонов.

              Санкции в отношении трубоукладчика «Академик Черский» уже будут бесполезны: Газпром, как и ожидалось, сменил собственника. Вместо Газпрома это судно принадлежит теперь «Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду» (СТИФ), который входит в группу «Газпром» (по состоянию на конец марта 2020 года).

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