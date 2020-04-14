Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине.

Большой геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ на Украину провалился. В марте этого года замглавы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик сообщил, что через польские СПГ-терминалы на украинский хаб будет поступать 6-8 млрд кубометров американского газа в год для перепродажи в Европу. Фактическое управление хабом, то есть газовыми хранилищами, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports. По его словам, стороны подписали меморандум о намерениях по системных поставках СПГ из США на Украину.

«Это без преувеличения одно из самых выдающихся достижений в истории независимой Украины», - радуется в интервью «Укринформу» Чижик.

«Речь идет не просто о диверсификации поставок на Украину, что является краеугольным камнем нашей экономической, политической, энергетической независимости. А о большом геополитическом проекте с целью уменьшить влияние РФ на Европу. О превращении нашей страны в энергетический газовый хаб благодаря газовым хранилищам», - продолжает украинский министр.

Впрочем, в реальное соглашение все эти договоренности с американцами могут не вылиться. Потому что единственный вариант поставки американского СПГ на Украину – через польский СПГ-терминал. Однако Украина не сможет получать СПГ из США через Польшу как минимум до 2025 года, а другие варианты поставки еще более сомнительны. Такой вывод следует из доклада польской консалтинговой компании Esperis Consulting.

Украина уже не первый год мечтает заместить российский газ американским СПГ. Эти вопросы обсуждали в прошлом году даже президент Украины Владимир Зеленский и министр энергетики США Рик Перри. После чего польская нефтегазовая госкомпания PGNiG заявила, что начнет поставки СПГ из США на Украину уже в 2019 году. «Благодаря сотрудничеству с нашими польскими партнерами мы добиваемся существенного прогресса в построении трансатлантического коридора поставок газа из США на Украину, - воодушевленно говорил Перри. Один груз американского СПГ поляки даже продали «Энергетически ресурсам Украины». Однако дальше этого дело так и не пошло.

Зачем Украине вообще этот американский СПГ? С экономической точки зрения, газ из-за океана Киеву вообще не нужен, ведь под боком у него крупнейший в мире производитель газа - Россия. Этот газ стоит дешевле любого СПГ, и затраты на доставку несравненно меньше, чем расходы на транспортировку СПГ из США да еще и на газификацию и регазификацию сжиженного газа. К тому же вся инфраструктура для транспортировки природного газа из России досталась Украине в наследство от СССР. Никаких инвестиций отбивать не надо. Достаточно только следить за техническим состоянием труб.

Однако геополитика диктует украинским властям как жить. На фоне политического конфликта с Россией, Украина с 2015 года прекратила покупать импортный газ для собственных нужд из РФ. Удалось сохранить только транзит газа через украинскую территорию в ЕС, и то – чудесным образом.

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Благодаря этому транзиту российского газа, обогреваются дома и работает промышленность не только Евросоюза, но и самой Украины. При этом, для нужд самой Украины газ с 2016 году импортируется из Европы – через Польшу, Словакию и Венгрию – в реверсном режиме. Больше всего поступает из Словакии – в среднем 8,7 млрд кубов в год, из Венгрии – 2,7 млрд, из Польши – 1,1 млрд кубов. Но все понимают, что у Европы нет собственного газа даже для себя. «Природный газ, получаемый Украиной от европейских компаний, таких как DXT, RWE или PGNiG, - фактически российский. Таким образом, окончательной энергетической независимости можно добиться только созданием нового источника поставок, например, транзита через Польшу американского сырья», - отмечают польские аналитики.

Другие варианты поставок СПГ из США на Украину польские эксперты отметают по разным причинам. Собственного СПГ-терминала на Украине нет. Многие годы обсуждалось его строительство в Одессе или Очакове. Однако желающих приступить от слов к делу по этому проекту как не было, так и нет. Кроме того, есть проблемы с нежеланием Турции пропускать танкеры-газовозы через Босфор. Поставки через Румынию или Хорватию невозможны.

Мощности же польского СПГ-терминала в Свиноустье малы для того, чтобы поставлять на Украину 6-8 млрд кубометров в год из США. Терминал может принимать в год всего 5 млрд кубометров в год.

При этом, его загрузка в 2019 году составила 3,7 млрд кубометров. Поэтому для Украины остается всего 1,3 млрд кубов. И еще не факт, что поляки готовы будут отдать эти объемы. Потому что Варшава ставит не менее амбициозную цель по отказу от закупки российского газа к 2022 году. Для этих целей им будет недостаточно построить газопровод Baltic Pipe для поставки 10 млрд кубов норвежского газа. Им необходимы будут все мощности СПГ-терминала. Более того, поляки говорили, что собираются расширить СПГ-терминал в Свиноустье до 7,5 млрд кубометров в год именно в рамках стратегии отказала от российского газа через два года. Иными словами, места украинским покупателям здесь нет.

Поэтому украинцам придется ждать, пока Польша построит плавучий СПГ-терминал в Гданьске мощностью 8,2 млрд кубов, что случится в лучшем случае к 2025 году, указывают польские эксперты.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетический безопасности, эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, Польше придется выбирать – либо реализовать свою стратегию по отказу от российского газа к 2022 году, либо провалить свой план, но помочь Украине в ее желании заменить российский газ американским. На всех мощностей СПГ-терминала в Свиноустье не хватит.

«Либо Польша становится окном для американского газа в Европу и другим продает этот СПГ, либо Польша обеспечивает газом себя. Мощностей и на то, и на другое не хватит. Если поляки будут еще замещать свой уголь газом в рамках стратегии ЕС, это обеспечит дополнительное потребление газа как минимум на 5 млрд кубометров», - говорит Юшков.

Украина импортировала 14,3 млрд кубометров (российского) газа из ЕС для своих нужд. Если так пойдет и дальше, то для замещения таких объемов не поможет даже появление терминала в Гданьске. Чтобы избавиться от зависимости от потребления российского газа Украине потребуется уже два плавучих СПГ-терминалов как в Гданьске (по 8,2 млрд кубов каждый) или три СПГ-терминала как в Свиноустье (по 5 млрд кубов в год). Но таких инвестиционных планов ни у кого нет.

Вложения в такие проекты под украинские планы довольно рискованные – вдруг на Украине сменится политическая элита, и там снова начнут покупать российской газ,

указывает Юшков. Политические качели – это характерная черта украинской действительности после распада СССР.

Кроме того, встает еще вопрос о пропускной способности трубопроводов, по которым газ из Свиноустья должен добраться до украинской границы. «Физические потоки газа из Польши на Украину ограничены двумя миллиардами кубометров в год. Расширение до 6,6 млрд возможно, но требует инвестиций с польской стороны», - отмечают польские эксперты.

Юшков считает, что речь будет идти скорее не о физических, а о виртуальных поставках. «Физически качать газ из Свиноустья на границу с Украиной не будут. Они проведут взаимозачет. Сколько пришло американского СПГ на польский терминал для Украины, столько газа должно не прийти из Украины в Польшу. Это наиболее выгодная схема. В 2020 году Украина активно использует именно виртуальный реверс», - объясняет отраслевой эксперт.

По словам украинского министра, план таков: Украина закачивает американский сжиженный газ в свои хранилища, а потом продает его в ЕС.

«У Украины есть большие подземные хранилища на Западе. Долгие годы это было ее главным преимуществом как страны транзитера, так как она могла маневрировать объемами транспортировки в пиковое время потребления. Летом закачивали газ, а зимой отбирали его из хранилищ и отдавали в виде транзита Европе, - рассказывает Игорь Юшков. – Однако теперь уникальный инфраструктурный объект оказался не у дел».

Сначала украинцы пытались привлечь европейцев к этому делу. Они предложили, чтобы летом европейцы закачивали более дешевый газ в украинские хранилища, а зимой в условиях высокого спроса его отбирали. «Однако для многих стран такая услуга не была рентабельной, поэтому желающих не нашлось. Насколько это будет экономически рентабельно, если играть в это с американским СПГ и виртуальным реверсом, непонятно. Будет ли разница цен на газ летом и зимой столь большой, что она покроет стоимость хранения – большой вопрос. На рынке газа в последнее время такая большая волатильность, что вряд ли кто-то решится на такие шаги», - резюмирует собеседник.

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