Россия забирает у США японский рынок газа

Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже Роснефть и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ.

Японская Mitsui и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заключили соглашение о сотрудничестве с «Новатэком». Стороны намерены вместе построить перегрузочные комплексы СПГ на Камчатке и в Мурманской области. Японцы готовы также приобрести доли в этих проектах и профинансировать их. Окончательно договориться должны до конца года.

Эти перевалочные комплексы позволят «оптимизировать транспортную логистику и сделать наиболее эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана на ключевые рынки СПГ в АТР, включая Японию, крупнейшего мирового потребителя СПГ», сказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Это уже далеко не первое сотрудничество двух стран в сфере СПГ. Японские компании приняли активное участие в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». В Японию уже давно поставляется газ с «Сахалина-2», где японские компании Mitsui и Mitsubishi являются соакционерами. Японии настолько интересны российские СПГ-проекты, что за этого инвестора и покупателя началась реальная борьба среди российский производителей газа. За японскими инвесторами охотится не только «Новатэк», но Роснефть и Газпром, которые развернули свои СПГ-проекты на Дальнем Востоке.

Даже на встрече Владимира Путина с Абэ в начале сентября главной темой стал именно сжиженный природный газ. Японские компании являются одними из старейших и наиболее опытных импортеров СПГ в мире. Почему Япония как главный друг США помогает развивать российские проекты СПГ, которые могут серьезно осложнить жизнь американским производителям сжиженного природного газа?

То, что Япония вкладывается в «Арктик СПГ-2», а также в проекты перегрузочных СПГ-терминалов в Мурманске и на Камчатке - это знак того, что российские арктические СПГ-проекты являются качественными и конкурентоспособными, считает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

Из-за зависимости Японии от импорта энергоресурсов, она использует чисто экономический подход к решению энергетических проблем. «Как бы ни складывалась политическая и геополитическая конъюнктура в мире, но прагматично настроенные страны в первую очередь смотрят на экономическую составляющую.

Российские СПГ-проекты в принципе очень конкурентоспособны на мировом рынке. Плюс Россия территориально находится намного ближе, чем США или Ближний Восток. В итоге для Японии российский СПГ обходится на 10-15% дешевле, чем американский или катарский газ. Этим и обусловлен интерес японских компаний к России»,

- говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

При этом нельзя сказать, что Япония работает только с Россией. Наоборот, японские компании закупают СПГ по всему миру, у них широкий круг поставщиков. Однако они постоянно диверсифицируют поставки так, чтобы газ или другие углеводороды доставались им по самым хорошим условиям.

«Японские компании являются идейными вдохновителями концепции, отстаивающей интересы СПГ импортеров. Например, они разрабатывают собственные ценовые индексы в целях последующего снижения импортного бремени», - объясняет Капитонов. Более того, невыгодные контракты японцы «сбывают» другим игрокам: так было недавно с американским портфелем японской Toshiba Corporation. Эта компания продала свой бизнес по продаже СПГ в США – дочку Toshiba America LNG - французской Total за 15 млн долларов, потеряв при этом 847 млн долларов. Это выплаты Total по заключенным ранее контрактам.

Зато в Россию японцы вкладывать свои деньги явно не боятся. «Если японцы входят в «Арктик СПГ 2» - значит они верят, что консорциум способен предложить конкурентоспособную продукцию и гибкие контракты», - считает Капитонов. Кроме того, своим первым проектом «Новатэк» доказал, что способен строить заводы в рамках графика и без выхода за пределы бюджета, а это довольно редкое качество для современной отрасли СПГ.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов такие моменты, как стратегический интерес Японии к Арктике,

заключает эксперт «Сколково».

Недавно министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара заявил, что Япония и ее частные компании инвестируют 10 млрд долларов в СПГ-проекты по всему миру. Причем, это в дополнение к тем 10 млрд долларов, которые Япония пообещала вложить два года назад. Плюс она подготовит еще 500 специалистов в области технологии приема СПГ и экологических норм в дополнение к предыдущему обещанию подготовить 500 специалистов по технологии СПГ. «Взяв на себя эти обязательства по содействию развитию мирового рынка СПГ, Япония будет усердно работать над укреплением глобальной энергетической безопасности», - заявил японский министр.



Японский портфель СПГ крайне диверсифицирован и консервативен. По данным «Сколково», самым крупным поставщиком СПГ в Японию является Австралия с долей почти 40%, далее Малайзия и Катар с долей в 13% и 12%, соответственно. Россия – четвертый крупнейший поставщик СПГ в Японию с долей 8,3%, которая практически не меняется на протяжении нескольких лет. «Основу российского экспорта в Японию по-прежнему составляют порядка десятка долгосрочных (20-25-летних) контрактов Sakhalin Energy. Но этим летом в Японию была поставлена первая партия СПГ с завода на Ямале», - говорит Сергей Капитонов.

Американский СПГ, как видно, у японцев не в почете. На самом деле, американцы в этом плане проигрывают России. Стоит отметить, что и Россия, и США на рынке СПГ – новые игроки и пока не входят в число лидеров рынка. Между тем, Россия благодаря запуску проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк», сумела серьезно приблизиться по объемам к США. Так, США в 2018 году экспортировали 20,7 млн тонн, а Россия – 18,4 млн тонн СПГ. Причем, Штаты уступили России по поставкам СПГ и на европейский, и на азиатский рынки. Так, Европа в прошлом году купила 4,43 млн тонн российского СПГ и только 2,7 млн тонн СПГ, поставленного из США. В страны АТР Россия поставила в 2018 году 12,86 млн тонн СПГ, тогда как США – 10,73 млн тонн. Что уж говорить, если даже Литва со своей русофобской политикой начала покупать российский СПГ в этом году.

В будущем с запуском новых российских заводов можно ожидать роста поставок СПГ из России в Японию, говорит Капитонов. При этом Япония, в отличие, например, от Индии или Китая – это зрелый газовый рынок, а значит, сам по себе он не растет. Спрос на газ в Японии может вырасти за счет снижения доли других энергоресурсов. «Динамика спроса на газ во многом зависит от перспектив АЭС, а также динамики потребления угля и развития сектора ВИЭ», - указывает Капитонов.

С другой стороны, если российский СПГ будет выгодней для Японии, то его доля на рынке может возрасти за счет сокращения доли Австралии и других игроков. Это уже наблюдается.

Так, по данным за август 2019 года, Япония в целом сократила экспорт СПГ на 19% до 6,1 млн тонн. Вместе с тем, поставки СПГ из России выросли на 11% до 583 тыс. тонн (также как растут поставки российского угля и нефти на фоне общего снижения японского импорта этих углеводородов).

Чем дальше, тем больше Россия сможет предложить СПГ. У нее имеются амбициозные планы по наращиванию производства. Сегодня работает два крупнотоннажных завода – «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ» плюс Балтийский СПГ Газпрома (это средне- и малотоннажные заводы). Причем, с «Сахалина-2» газ идет в Азию, а вот с «Ямала СПГ» уходит в основном на европейский рынок и создает ненужную конкуренцию с российским газопроводным газом. Хотя предполагалось, что российский СПГ все-таки создается для азиатского рынка.

Причина в нехватке ледовых танкеров и в необходимости использовать дорогой атомный ледокол для прохождения по Севморпути из порта Сабетта на Ямале далее через Берингов пролив в Японию или Китай. «Это долгий и дорогой путь, который делает поставки СПГ с Ямала в Азию невыгодными. Поэтому «Новатэк» вынужден поставлять весь свой ямальский газ на европейский рынок», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Чтобы «Новатэку» переключиться на азиатский рынок как раз нужно построить перегрузочный терминал на Камчатке, с чем и помогут японские инвесторы. Это удешевит поставит СПГ с Ямала в Японию (да и другие азиатские страны), так как не надо будет использовать танкеры ледового класса на всем протяжении, а только при прохождении Северного морского пути. На Камчатке топливо можно будет перегрузить на более дешевый транспорт. Кроме того, необходимое количество газовозов и атомный ледокол «Лидер» для прохода по Севморпути уже строятся.

Когда все это будет, у «Новатэка» появится выбор, куда поставить СПГ – в Европу или в Азию. Где цены будут выше, туда партия газа и пойдет. Как только СПГ погружают на борт, он становится собственностью трейдера, который смотрит, куда ему выгодней сейчас поставить СПГ. Такова специфика продажи сжиженного газа.

На очереди реализация второго СПГ-проекта «Новатэка» «Арктик СПГ 2». У него уже есть инвесторы в виде французской Total и китайских корпораций CNODC и CNOOC (у каждого по 10%). Этим летом 10%-ую долю в проекте купил также консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Они будут покупать у завода по 2 млн тонн СПГ в год. Завод стоимостью более 20 млрд долларов будет состоять из трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в года каждая. Первая очередь должна быть запущена в 2022-2023 годах. Учитывая внушительный список инвесторов, сомнений в его реализации практически нет.

Более того, глава «Новатэка» Леонид Михельсон публично отказался от государственного финансирования. На первый проект он получил 150 млрд рублей кредитных денег от государства, но с реализацией «Арктик СПГ-2» и других будущих проектов он пообещал справиться без денег из Фонда национального благосостояния. Хотя ранее просили 100 млрд рублей на новые проекты.

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На фоне такого ажиотажного интереса к российским проектам СПГ «Новатэка», Роснефть и Газпрома решили актуализировать свои планы по вводу новых мощностей к 2025 году. Они объявили о плане построить на российском Дальнем Востоке три СПГ-проекта суммарной мощностью 13,1 млрд тонн в год. Так, Газпром хочет расширить «Сахалин-2» и реанимировать давно забытый проект «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн тонн СПГ в год. Газпром готов начать строительство завода стоимостью 2 млрд долларов в 2020 году.

«Роснефть» вернулась к проекту «Дальневосточного СПГ» и готова расширить его мощности с 5 до 6,2 млн тонн в год. Сроки его запуска не раз переносили, теперь новая дата – 2027 год. Проект получит газ с проекта «Сахалин-1» и его оценивают в 6,1 млрд долларов.

В итоге к 2024 году по прогнозу Минэкономразвития Россия может нарастить экспорт СПГ в три раза – с 16,4 млн тонн в 2018 году до почти 48 млн тонн. Доходы от экспорта вырастут с 5,3 млрд долларов до 11,5 млрд долларов. Газпром к тому времени будет зарабатывать на экспорте газа 43,6 млрд долларов. Это значит, что сжиженный газ будет приносить треть доходов от продажи трубопроводного газа.

Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке с 5% до 15-20% к 2024 году, ожидают в Минэнерго. Если все заявленные проекты будут реализованы, то Россия действительно может получить 15% мирового пирога, в худшем случае ее доля на рынке вырастет до 11%.