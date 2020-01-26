Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

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26 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:42  |  vz.ru
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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Коррупция стала атрибутом власти в США

В США расследования многих коррупционных дел против политиков зачастую заканчиваются ничемФото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Масштабные хищения в США повседневно совершаются представителями как Республиканской, так и Демократической партий. Только за времена вице-президентства Джо Байдена его семья «наварила» миллиарды долларов. Бизнес-интересы заставляют пренебрегать соображениями политики и пользой для Америки. Почему по этому поводу нет никакого шума и США продолжают занимать ведущие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок

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              Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

              Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят    26 января 2020, 10:35
              Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
              Текст: Ольга Самофалова

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              Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которая Украина пользовалась предыдущие пять лет?

              Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон радуется тому, что в январе начались поставки газа из Польши на Украину по «виртуальному реверсу». Скоро ожидается их начало также из Словакии и Венгрии, добавляет он. «Только 1 января «Оператор ГТС Украины» подписал прямые соглашения с операторами ГТС смежных стран ЕС, которые (соглашения) базируются на европейских подходах и принципах», – отметил Макогон.

              Когда Украина в 2015 году отказалась от закупки российского газа напрямую у Газпрома, она стала импортировать его из Европы именно путем виртуального реверса. Чему же так радуется новый управляющий украинским национальным достоянием – газотранспортной системы Украины?

              Макогон поясняет, что до истечения срока предыдущего контракта с РФ на транзит газа Украина не могла использовать «виртуальный реверс» и была вынуждена физически перекачивать все объемы газа в Польшу через  газоизмерительную станцию «Дроздовичи», а закачивать на Украину нужные объемы назад приходилось через газоизмерительную станцию «Германовичи».

              Действительно, в рамках предыдущего контракта «Нафтогаза» с Газпромом было такое требование: сколько кубометров транзитного газа вошло в украинскую трубу на границе с Россией, столько газа должно было выйти из трубы на границу с Европой, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности Игорь Юшков.  Тем самым можно было контролировать посредника – Украину, чтобы газ не пропадал на ее территории, а по-простому это была страховка Газпрома от воровства украинцами российского газа из транзитной трубы.

              В новом контракте, судя по всему, нет необходимости засекать те же объемы топлива на входе в трубу Украины и на выходе из нее у европейской границы. Европейский получатель сам отчитывается о получении всего запрошенного у Газпрома объема газа. При этом часть транзитного газа все равно остается на Украине и потребляется украинцами.

              Разница с предыдущим «виртуальным реверсом» есть, но крайне незначительная. Чтобы обойти техническое требование прошлого контракта – сколько физически газа вошло в трубу, столько физически из нее должно выйти на границе с Европой, Украина изобрела нехитрый способ, который можно назвать «полувиртуальным реверсом». Он стал возможным благодаря тому, что на границе Украины со Словакией, Венгрией и Польшей есть закольцованные газопроводы. Часть российского газа до Европы не доходила, так как его по дороге отбирали украинские потребители для своих нужд. А чтобы обмануть газоизмерительную станцию на границе с ЕС, часть газа по кольцевому газопроводу гонялся по кругу – в Европу и обратно на Украину, чтобы крутились счетчики.

              «За счет того, что одни и те же объемы катались по кругу на границе с Европой, получалось, что счетчик показывал нужные объемы, то есть столько же газа, сколько и вошло в трубу. Такой полувиртуальный реверс был»,

                - поясняет Игорь Юшков.

              На границе с Польшей пропускная способность трубы была небольшая, поэтому вместе с Украиной они хотели построить за 200 млн долларов дополнительную трубу мощностью 5-8 млрд кубометров в год. Однако теперь смысла в этой стройке никакой нет, считает Макогон. Это будет лишняя трата денег. В пример он привел пустующий нефтепровод «Одесса-Броды».

              «После подписания прямого соглашения между операторами ГТС, стала доступна возможность виртуального импорта из Польши. Это значит, что мы можем импортировать весь объем (российского газа), который идет через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польшу идет 9 млн кубометров в сутки, следовательно, эти же 9 млн кубометров могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это - 3,2 млрд кубометров в год», - написал Сергей Макогон.

              Для России эта ситуация никак не угрожает.  «По политическим мотивам Украина по-прежнему не покупает напрямую газ у Газпрома, а бурут его у других поставщиков. Это решение Украины, принятое еще в 2015 году, никак не повлияло на объемы экспорта российского газа. Газпром сохранил эти объемы, не смотря на то, что вроде как потерял крупного покупателя в лице Украины. Поменялась лишь структура поставок в статистике Газпрома», – отмечает Юшков. С одной стороны, в статистике Газпрома уменьшились объемы поставок в страны бывшего советского союза (ближнее зарубежья), с другой -  ровно на такие же объемы увеличился экспорт в дальнее зарубежье, то есть в Европу. Украина как импортировала 10 млрд кубов, так и продолжает импортировать. И это по-прежнему российский газ.

              Правда, Макогон радуется, что теперь Украина сможет покупать путем реверса не только российский газ, но и американский СПГ через Польшу, а именно через польский СПГ-терминал в Свиноустье. Это действительно возможно: Украина может в перспективе нарастить закупки реверса у Польши, при этом сократить импорт газа у Венгрии и Словакии. Вот только вся эта история не несет никаких преференций для самой Украины.

              «Не думаю, что Украина сэкономит. Цена на реверсный газ для Украины привязана к европейским спотовым рынкам. Это рыночное ценообразование. Транспортные расходы на прокручивание газа по кругу при полувиртуальном реверса были копеечными. Поэтому существенной экономии не получится», - уверен Игорь Юшков.

              Что касается американского СПГ, то Украина будет закупать его только на бумаге, а физически по-прежнему будет потреблять российский газ, взятый из транзитной трубы. Польша же, наоборот, по факту будет потреблять американский СПГ, но по бумагам – это будет российский газ. Получается такой взаимозачет. Польша, не обладая газовыми месторождениями, станет, по сути, новым газовым хабом, и все за счет Украины.

              «И Польше, и Украине удобно, ведь можно отчитаться о закупке американского СПГ в противовес российскому газу, который обе страны по политическим мотивам недолюбливают. Хотя в реальности они будут продолжать покупать газпромовский газ, потому что он зачастую дешевле и выгодней», - говорит Юшков.

              Впрочем, в этом году, по прогнозу эксперта, в Европу придет, скорее всего, намного меньше СПГ, чем в 2019 году. «Себестоимость СПГ остается очень высокой, и при всех равных условиях он, скорее всего, будет уходить на южно-американские и азиатские рынки в этом году. Потому что продавать его на европейском рынке станет тяжело из-за ценовой ситуации. Цены на газ будут низкими»,  - говорит эксперт ФНЭБ. Дело в том, что Европа выйдет из теплой зимы с огромными запасами газа в подземных хранилищах. Из-за рисков газовой войны их забили перед отопительным сезоном под завязку. Это значит, что весной и летом европейцам не потребуется закупать дополнительные объемы газа для подготовки к новому отопительному сезону.

              Впрочем, украинцам и здесь, к сожалению, ничего не перепадет. Низкие цены в Европе на газ не  приведут к снижению стоимости газа для украинского населения и промышленности. «Украина, конечно, заявляет, что у них либеральная модель газового рынка, но в реальности до этого еще далеко. Наоборот, там стремятся сохранить цены на газ на внутреннем рынке на высоком уровне, потому что на этом много кто зарабатывает»,  - поясняет отраслевой эксперт. Таким образом, новая ситуация никак не облегчит «газовые поборы» для самих потребителей газа на Украине. 

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