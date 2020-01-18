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18 января, суббота  |  Последнее обновление — 21:56  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток-2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. В частности, модель Алена Водонаева заявила, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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США взялись за арсенал холодной войны

В США готовы превратить очередные выборы в пиар-компанию против РоссииФото: REUTERS/Brenna Norman
В США предупредили, что Россия попытается «вмешаться» в предстоящие осенью президентские выборы, чтобы посеять раздор в американском обществе. В министерстве внутренней безопасности признались в неспособности гарантировать стопроцентную защищенность выборов. Скоро в США начнутся праймериз и накал политической борьбы усилится. Почему США снова заговорили о российской угрозе, а не пытаются лепить образ внешнего врага из Китая? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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              Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

              «Северный поток-2» ждет новой правовой лазейки от Германии   18 января 2020, 21:00
              Фото: gazprom.ru
              Текст: Ольга Самофалова

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              Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны.

              Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что приняло заявки от Nord Stream AG и Nord stream 2 AG на выведение магистральных газопроводов «Северный поток» и недостроенного «Северного потока – 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.

              До прошлого года норма Третьего энергопака ЕС распространялись только на сухопутные газопроводы. По ним, как известно, газопровод не может принадлежать компании, которая добывает и продает газ, то есть Газпрому. Российская компания должна отдать построенную на свои деньги трубу некоему независимому оператору трубопровода, на что, конечно, Газпром как инвестор пойти не может. В этом случае ему грозит использование газопровода только наполовину, вторая половина мощности должна отдаваться некому третьему поставщику. На практике другого поставщика кроме Газпрома нет, поэтому половина трубы простаивает.

              Сейчас, например, пустует половина трубы газопровода Opal – сухопутного продолжения газопровода «Северный поток». Ранее Opal получил исключение из норм Третьего энергопака ЕС вплоть до 2033 года, но в прошлом году Польша обжаловала в суде это решение ЕК и добилась аннулирования этого исключения. Газпром вернулся к необходимости отстаивать свои права. Впрочем, здесь серьезных проблемы отраслевые эксперты не видят, полагая, что это лишь вопрос времени и Opal снова заработает на полную мощность.

              А вот с морскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2» ситуация обстоит сложней. До прошлого года морские трубы не попадали под действие норм Третьего энергопакета. Но ЕК весной прошлого года обновила газовую директиву ЕС, исправив это «досадное недоразумение», распространив нормы на морские газопроводы, идущие из третьих стран на территорию ЕС. Никаких других газопроводов, кроме «Северного потока – 2», подпадающего под новые правила не строилось. Это было не что иное, как прямое давление на Газпром и на Германию. Ведь именно Германия – первая европейская страна, куда приходит российский газопровод.

              Германия осенью уже сделала попытку помочь «Северному потоку – 2» получить исключение из газовой директивы, найдя законодательные лазейки. В частности, ЕК настаивала на вступлении в силу новых норм с 23 мая 2019 года. Однако когда Берлин переносил эти новые нормы ЕС в свое законодательство, правящие партии убрали эту формулировку. Германия решила, что газопровод получит исключение, если будет достроен до 23 мая 2020 года. К тому времени уже было понятно, что «Северный поток – 2» будет достроен к этому сроку, а значит получить исключение будет делом техники.

              Однако США со своими новыми санкциями перед Новым годом против судов-трубоукладчиков все испортили. «Северный поток – 2» будет достроен теперь только к первому кварталу 2021 года, сказал Владимир Путин после встречи с Ангелой Меркель в начале года. Немецкий канцлер пообещала поддержку российскому проекту. И один из главных задач Берлина сейчас – как раз добиться исключения из норм Третьего энергопакета ЕС как газопровода Opal, так и «Северного потока – 2». Немецким юристам придется найти новую лазейку и провести ее в действие.

              Возможности для этого у Меркель имется. Если фракции ХДС/ХСС, АДГ и СДП проголосует за то, чтобы «Северный поток – 2» вышел из-под действия европейских норм, то их голосов в парламенте будет достаточно, чтобы победить. ЕК, правда, грозит биться до конца, но тут уж Германии предстоит найти способ договориться.

              Параллельно Германия должна лоббировать на уровне США не ужесточение санкций, чтобы те российские суда, который пойдут достраивать «Северный поток – 2», тоже не попали под санкции, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США достаточно отозвать страховку российским судам, которые придут в Балтийское море заканчивать укладку труб в датских водах, что не успели доделать швейцарские суда-трубоукладчики из-за санкций. США уже применяли такую тактику в отношении иранских танкеров с нефтью, чтобы те не торговали нефтью в обход американского запрета. В обмен на это Германия даже может пообещать построить СПГ-терминалы для приема американского СПГ и начать больше его покупать. Никто не отказывает от диверсификации поставок.

              Однако Германия заинтересована в том, чтобы сохранить свое важное экономическое преимущество – покупать недорогой трубопроводный газ для собственных нужд и для перепродажи соседям.

              Россия бесперебойно поставляет свой недорогой газ в Европу и в Германию уже более 40 лет. Поставки российского газа не прекращались ни в период холодной войны, ни в современной мире, даже когда Европа ввела вслед за США свои экономические санкции против России.

              От США же можно ожидать чего угодно. Они даже посмели в случае с «Северным потоком – 2» ввести санкции против европейских компаний. Хотя это не особенный случай. По сути Вашингтон использует сейчас методы борьбы, опробованные еще в годы холодной войны. Если вспомнить историю, то при Рональде Рейгане США уже пытались остановить строительство советского газопровода из Сибири в Западную Европу, чтобы не дать СССР зарабатывать валюту. Речь идет о строительстве газопровода через Украину, которая входила в состав СССР.

              Вашингтон сначала запретил американским компаниям поставлять оборудование для этой стройки, а потом наложил санкции на европейские компании, которые поставляли оборудование для строительства газопровода. Тогда США смогли добиться лишь задержки на несколько лет запуска первой линии трубы. Однако в конечном счете газопровод из России в Европу был построен. На этот раз ситуация повторяется.

              У Германии есть и чисто экономические причины добиться ввода в строй российского газопровода. Именно немецкая экономика и промышленность являются главными бенефициарами проекта «Северного потока – 2». И как бы США не нахваливали свой СПГ, прагматичные немцы умеют считать. Они прекрасно понимают, насколько дешевый трубопроводный газ из России для них выгодней, чем более дорогой американский СПГ. К примеру, немецкая химическая промышленность вряд ли сможет выжить в жестких конкурентных условиях, если вместо недорого российского газа в качества сырья будет использовать американский СПГ.

              Спрос на газ в Германии в ближайшие годы будет только расти. И на это есть несколько причин.

              Во-первых, собственная добыча голубого топлива в Европе неуклонно падает. В частности, добыча на голландском месторождении Гронинген еще в 2013 году прошла свой пик и может полностью закончиться уже через два-три года.

              Во-вторых, что еще более важно, Берлин отказывается от атома и угля, что автоматически поднимет спрос на природный газ. Так, Германия намерена ускорить вывод из эксплуатации угольные электростанции мощностью до 18 ГВт. План рассчитан до 2038 года. От атомной генерации Германия намерена полностью отказаться уже к 2022 году.

              Все эти факторы говорят об одном: Германия будет наращивать импорт природного газа. Конечно, помешенная на ветре и солнце немецкая элита будет стремиться нарастить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ). И эта доля, скорее всего, будет расти, учитывая старания и объемы капитала, которые вкладываются в этот рынок. Однако в переходный период, который продлится три десятилетия, Германия не справится без природного газа, который в отличие от ВИЭ используется всеми секторами немецкой экономики. Например, газовыми отопительными системами оборудованы более 49% немецких домов, а электрогенерирующий сектор страны на 13% зависит от газа.

              Германия является крупнейшим покупателем российского газа в Европе. В 2018 году она приобрела 58,5 млрд кубометров газа в России из 202 млрд кубов экспортируемого Газпромом газа по этому направлению. Для Германии газ после нефти является самым важным источников энергии. Несмотря на любовь Берлина к «зеленой» энергетике, для ее экономики газ все-таки намного важнее, чем возобновляемые солнце и ветер. На газ приходится почти четверть всей потребляемой энергии в стран, а на ВИЭ – менее 14%. В целом Германия потребляет около 90 млрд кубометров газа. И почти все эти объемы (94%) она импортирует. Кроме России, которая занимает 60% рынка, газ в Германию поставляют Норвегия и Нидерланды.

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