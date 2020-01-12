Как Германия должна помочь «Северному потоку – 2»

Ангела Меркель поддержала «Северный поток – 2», попавший под американские санкции. Однако достраивать газопровод Россия будет своими силами, без иностранных партнеров. Сроки ввода трубы в очередной раз сдвигаются – теперь на первый квартал 2021 года. Чем же, кроме слов, Германия собралась помогать России в этом вопросе? И почему Газпрому теперь может быть даже выгодней не запускать «Северный поток – 2» в 2020 году?

Президент России Владимир Путин заявил о способности России достроить газопровод «Северный поток – 2» своими силами и без привлечения иностранных партнеров. «Вопрос в сроках – это единственный вопрос, который встает в этой связи», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Ангелой Меркель в Кремле.

Он назвал новые сроки ввода в строй российского газопровода: «Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», – отметил Владимир Путин.

До введения американских санкций «Северный поток – 2», как ожидалось, должен был заработать в первой половине 2020 года. А если бы Дания под непонятными предлогами не задерживала выдачу разрешения на стройку в своих водах, трубу могли бы достроить и до конца 2019-го, как планировалось изначально.

В этом есть один неоспоримый плюс: теперь Газпрому придется научиться самому укладывать трубы на дне Балтийского моря, что является очень непростой задачей.

Подобные суда и опыт укладки труб, как у швейцарской Allseas, которая испугалась американских санкций и даже не использовала отсрочку в 30 дней до вступления санкций в силу, исключительные. Во всем мире только две компании обладают такими компетенциями и подготовленными быстрыми трубоукладчиками – Allseas и Saipem. Газпром может стать третьей компанией, способной на такие работы. Это может пригодиться не только для оказания экспортных услуг, но и, например, при строительстве «Северного потока – 3» и «Турецкого потока – 2». Пока речи об этих газопроводах не идет, но в будущем при определенных рыночных обстоятельствах такие планы могут возникнуть.

Особую важность имеет позиция Ангелы Меркель, которая помогать со строительством «Северного потока – 2» не будет, да и не может – у Германии тоже нет опыта глубоководной укладки труб. Однако Меркель заверила в поддержке Германией этого газопровода и выступила против применения американцами экстерриториальных санкций, в том числе против «Северного потока – 2».

По ее словам, этот проект получает юридическую силу в свете обновленного европейского правового регулирования и поэтому его следует завершить. Во-вторых, это – экономический проект, поэтому Германия считает его правильным, не отказываясь при этом от диверсификации поставок. Немецкие СМИ, комментируя встречу Путина и Меркель, отметили дружелюбное отношение Берлина к Москве и «прохладное» – к Вашингтону.

Но если Берлин не может помочь со строительством трубы, то в чем же может выражаться поддержка Меркель газового проекта?

«В первую очередь Германия должна лоббировать на уровне США не ужесточение санкций. Чтобы те российские суда, который пойдут достраивать «Северный поток – 2», тоже не попали под санкции.

У США есть рычаги давления, например, они могут отозвать страховку у наших судов, как они это делают в отношении иранских судов, чтобы те не торговали нефтью. Если судно потеряет страховку по пути следования в Балтийском море, то проходить проливы и заходить в порты будет сложно», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Польза от Германии также в политическом лоббировании на уровне Европы. «Германия должна заставить Данию не вставлять палки в колеса, не отзывать решения и т. д. Сделать так, чтобы российские суда могли подойти и закончить работы на датском участке», – добавляет нефтегазовый эксперт. Например, российское судно «Фортуна» не может укладывать трубы в датских водах из-за несоответствия техническому условию Копенгагена.

«И основное, что потребуется от Германии: она должна будет добиться исключения из норм Третьего энергопакета ЕК как газопровода Opal, так и «Северного потока – 2». Ранее Германия уже добивалась определенных результатов. Если бы газопровод был бы достроен до мая, тогда он не подпадал бы под действие Третьего энергопакета. Сейчас немцам придется что-то придумывать новое для того, чтобы после окончания строительства «Северный поток – 2» не попал под ограничение мощностей», – говорит Юшков.

Газопровод Opal (продолжение морского «Северного потока – 1» по европейской суше) работает сейчас в половину мощности из-за иска Польши, и шансы решить эту проблему в пользу Газпрома довольно велики. «Северному потоку – 2» грозит та же сложность – он может оказаться заполненным только наполовину из-за распространения европейских ограничений на морскую часть газопровода, идущую в немецких водах.

Что касается сроков ввода в строй газопровода, то теперь России нет уже большого смысла торопиться со строительством «Северного потока – 2», учитывая сохранение возможности прокачки через Украину в 2020 году 65 млрд кубометров газа благодаря подписанию нового транзитного контракта. «Если бы построили «Северный поток – 2» до конца 2019 года, тогда и разговор с Украиной был бы другой, и контракт на транзит был бы другой. Но теперь острой нужды срочно достраивать газопровод уже нет. Ничего критичного», – считает Игорь Юшков.

«В прошлом году Газпром прокачал около 90 млрд кубов, но в этом году 30 млрд кубов уйдет на «Турецкий поток» и останется как раз примерно 65 млрд кубов, которые надо будет транспортировать через Украину. И это, вероятно, минимальные объемы транзита, на которые сможет рассчитывать Украина в этом году. В 2021 году Газпром также может прокачать больше забронированных по контракту 40 млрд кубов через Украину, если «Северный поток – 2» не будет готов к концу этого года», – отмечает Игорь Юшков.

Возможно, наоборот, Газпрому стало невыгодно вводить «Северный поток – 2» в строй в 2020 году, рассуждает эксперт. Во-первых, есть обязательства по прокачке 65 млрд кубов через Украину. Даже если Газпром не качает столько, он все равно вынужден оплатить по правилу «качай или плати». Появление еще и «Северного потока – 2» в этом году явно создаст избыток трубопроводных мощностей, которые будут простаивать, причем это будет стоить денег. Кроме того, условия кредитов, которые выдавали европейские партнеры на строительство газопровода, возможно, увязаны с пуском газопровода. «То есть Газпром должен начать оплачивать кредиты, как только газопровод вводится в эксплуатацию. Это распространенная практика. Поэтому Газпрому, вероятно, лучше достроить газопровод в 2021 году, чем в 2020-м», ­– не исключает Юшков.

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Кто именно из судов будет учиться класть трубы в Балтийском море – до сих пор непонятно. На эту роль по-прежнему претендуют три судна – «Фортуна», «Дефендер» и «Академик Черский». Согласно данным сервиса Marinetraffic, пока все эти суда стоят и не двигаются. Так, трубоукладочная баржа «Фортуна» российского «МРТС» находится в порту Мукран на севере Германии – в пределах 60 морских миль от места приостановки работ по прокладке трубопровода.

С ним сложность в том, что это судно не оснащено системой динамического позиционирования, которая в автоматическом режиме позволяет удерживаться в заданной позиции с помощью двигателей и подруливающих устройств. Поэтому его можно использовать для достройки трубы на датском участке только если Копенгаген выдаст разрешение на использование такого судна. Учитывая предыдущий печальный опыт с Данией, которая почти три года «выдавала» разрешение на прокладку трубы в своих водах, разрешение для «Фортуны» остается под большим вопросом. Однако это судно может работать на немецком участке, где остались некоторые работы.

Про судно «Дефендер» информации мало. Пока больше шансов для работы на датском участке у трубоукладочного судна «Академик Черский», которое находится в эксплуатационном управлении «Газпром флот». Оно оснащено системой динамического позиционирования. Согласно сервису Marinetraffic, судно по-прежнему находится в порту Находки, куда было доставлено еще в сентябре. К месту проведения работ в датских водах ему идти два месяца. Но для начала его, судя по всему, переоборудуют, так как раньше это судно укладывало трубы меньшего диаметра, чем надо для «Северного потока – 2». К тому же придется отложить работы, которые планировались на Сахалине с участием «Черского», замечает эксперт.

Вариант с иностранными судами, судя по всему, отпадает. Достраивать «Северный поток – 2» Россия будет собственными силами, что подтвердил в воскресенье глава Газпрома Александр Миллер. «Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток – 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», – уверил Миллер.

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