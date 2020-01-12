Немецкая пресса сравнила отношение Меркель к России и США

Немецкие СМИ, комментируя встречу главы российского государства Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, отметили дружелюбное отношение Берлина к Москве и «прохладное» – к Вашингтону.

Bild am Sonntag пишет, что Меркель «нашла заметно дружелюбные слова» для Путина, который получил от нее «только похвалу». При этом в высказываниях о США Меркель была «существенно прохладнее». Как пишет издание, для канцлера США были «лишь «союзником», а о «трансатлантическом партнерстве речи не шло».

Указывается, что Путин и Меркель некоторое время общались «с глазу на глаз без переводчика». На пресс-конференции не говорили об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, передает ТАСС.

Suddeutsche Zeitung назвала статью о встрече Путина и Меркель «Новая гармония в сложные времена». Издание пишет, что стороны «отодвинули прежние разногласия на задний план». По мнению газеты, «пришло осознание, что от другого можно получать то, чего не имеешь сам».

Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью под названием «Единодушие в Кремле», в которой указала на поддержку Берлином проекта «Северный поток – 2» и на несогласие с экстерриториальными санкциями Вашингтона.

Напомним, немецкие СМИ также заявили, что Меркель выступила наперекор США и что в лияние России в кризисных регионах несравнимо выше, чем у Германии.