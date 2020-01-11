Немецкие СМИ: В Москве Меркель выступила наперекор США

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве проявили единодушие по многим вопросам, пишет немецкая газета Die Welt.

Канцлер Германии заняла сторону России, как минимум, по двум темам: газопроводу «Северный поток – 2» и иранскому ядерному соглашению, передает ИноТВ содержание публикации.

При этом, как отмечает автор статьи, Меркель выступила наперекор позиции США.

Die Welt обращает внимание, что Меркель однозначно высказалась в поддержку газопровода «Северный поток – 2» и раскритиковала санкции США, введенные в связи со строительством газопровода.

Кроме того, «единство» Путина и Меркель проявилось в иранском вопросе, отмечает немецкая газета.

Напомним, президент Путин выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет. В противном случае мир ждет катастрофа, предостерег российский лидер.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД