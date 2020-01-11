Путин предупредил о последствиях крупного конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет. В противном случае мир ждет катастрофа, предостерег российский лидер.

«Что касается ситуации [на Ближнем Востоке] в целом, то надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет», – сказал президент.

«Если это (крупномасштабный военный конфликт – прим. ВЗГЛЯД) произойдет – это было бы катастрофой не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира», – приводит его слова ТАСС

Путин сообщил, что обсудил с Меркель иранскую ядерную программу, стороны решительно выступают за дальнейшую реализацию иранской ядерной сделки.

«Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию Совместного плана (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, СВПД – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он.

Меркель в свою очередь прокомментировала признание Ирана в том, что на нем лежит вина за крушение украинского самолета. «Виновные, которые понесут ответственность, найдены, сейчас необходимо найти решение с теми государствами, откуда были те люди, которые погибли», – приводит ее слова РИА «Новости».

Канцлер призвала обсудить последствия этой трагедии, «которую нужно до конца раскрыть».

Также Путин и Меркель обсуждали «Северный поток – 2» и транзит российского газа через украинскую территорию. Канцлер заявила, что проект газопровода необходимо довести до конца.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД