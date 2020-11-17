Член ОП предложил меры по пресечению распространения интимных фото школьниц

В распространении интимных видео и фото школьниц, за которыми последовала их травля в классе, виноваты родители девочек, распространивших данные материалы, а не школа, заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. Он также предложил несколько вариантов решения проблемы.

В Ростовской области 13-летнюю и 15-летнюю школьниц начали травить одноклассники за то, что девочки сняли интимные фото и видео, которые впоследствии распространились среди ребят из класса. Тогда подростки рассказали об инциденте родителям, а взрослые обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство проводит проверку в отношении распространивших видео, а также родителей школьниц за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также стало известно, что наказание в соответствии с федеральным законом «Об образовании» понесет руководство школ, где учатся девочки.

«На мой взгляд, в этой ситуации точно не виноваты учителя. Подобное происходит вследствие отсутствия воспитания этих детей, отношений в семье и так далее. Перекладывать это на учителей или школу – неправильно, потому изначально родители воспитали таких девочек, которые чужие интимные фотографии в Сеть выкладывают», – говорит Пожигайло.

Он признает, что имеет достаточно жесткую позицию по данному вопросу: если всю ответственность перекладывать на учителей, то можно сломать школьную систему, так как педагоги и так несут колоссальную нагрузку.

«Если бы мы отдали элемент воспитания учителям и сказали, что учитель имеет право применять воспитательные меры (поставить в угол, выгнать из класса и т. д.), то и спрашивать с них можно было бы тогда. Давайте тогда и зарплату учителям платить другую, чтобы компенсировать их труды и проделанную с детьми работу», – считает эксперт.

В качестве второго варианта решения проблемы член ОП предлагает создать в школах специальные ученические комитеты, которые могли бы решать подобные инциденты. То есть в случае, когда будут возникать похожие проблемы, их могли бы разбирать, например, приличные и воспитанные ученики старших классов. Тогда они, с одной стороны, могли бы ограничивать жестокую деятельность детей, которые обычно начинают травлю того или иного ребенка. А с другой стороны, могли бы пристыдить тех, кто виновен, например, в распространении интимных видео или фото. Он также подчеркнул, что подобная система ранее применялась в советских школах.

«Еще один момент, которого мы лишились, – характеристика ученика за период учебы. То есть если бы у детей и сейчас учитывалось бы, например, при поступлении в вуз школьное поведение, то молодежь была бы гораздо дисциплинированнее. Если это будет инструментом мотивации, тогда мы сможем хоть каким-то образом поставить детей в зависимость их поведения от дальнейших успехов в жизни», – уверен Пожигайло.

В марте в Зеленограде мама залезла в телефон своего ребенка и обнаружила в нем фотографии обнаженной 13-летней одноклассницы, которые та сама присылала ее дочери. Увиденное возмутило женщину, и она решила отправить данные фото в общий родительский чат, чтобы пристыдить опекунов школьницы. Вместо этого родители девочки заявили в полицию о факте распространения обнаженных фотографий их дочери.