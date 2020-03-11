Полиция начала проверку после публикации фото голой школьницы в родительском чате

В Зеленограде мать одной из школьниц опубликовала фотографию обнаженной ученицы в родительском чате, правоохранители начали проверку, пишут СМИ.

Фото опубликовали в родительском чате учеников шестого класса, передает РЕН-ТВ.

Мама девочки, чью фотографию разместили в чате, попросила правоохранителей принять меры в отношении женщины, разместившей снимок.

Телеграм-канал Mash уточнил, что женщина нашла фотографию в телефоне своей дочери, с помощью публикации снимка она хотела пристыдить родителей девочки.

В январе в Омске местному фотографу предъявили обвинение в совращении восьми школьниц.