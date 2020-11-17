В России предложили ввести проверки проводки в квартирах

В России следует ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах, считают в Общественной палате (ОП) и НП «ЖКХ Контроль».

Соответствующее письмо было направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину, идею уже поддержали в общественном совете при министерстве, пишут «Известия».

Отмечается, что на данный момент управляющие компании (УК) проверяют проводку только в подъездах – во время сезонных осмотров два раза в год. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы.

При этом неисправная электропроводка или несоблюдение требований проведения работ при ремонте электрооборудования и системы электроснабжения зачастую приводят к пожарам, указывает автор инициативы, председатель комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Она предложила ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет их осуществлять.

В свою очередь главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаил Аристов сказал, что проблемы с электропроводкой, которые вызывают короткие замыкания, становятся причиной до 80-90% пожаров в жилом фонде.

Он пояснил, что средний срок службы проводки составляет около 30 лет. При прокладке внутри стен она может работать гораздо дольше, однако из-за больших нагрузок от современных электроприборов проводка может выйти из строя, потому ее состояние необходимо периодически проверять.

«Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации. Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно», – считает член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Эксперт эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук указал, что «проблемы с электропроводкой могут быть не менее опасны, чем с газовым оборудованием». В Госдуме «находится законопроект, предполагающий комплексный контроль за газом в домах», и правильно было бы, на его взгляд, «распространить этот подход на электросети».

«Ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе электросети и оборудование. Логичнее ужесточить ответственность людей за проблемы с проводкой, особенно после перепланировок», – вместе с тем считает директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяна Вепрецкая.