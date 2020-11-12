Найден способ быстрого выведения алкоголя из организма

Ученые заявили, что гипервентиляция легких, вызывающая глубокое и быстрое дыхание, ускоряет выведение алкоголя из организма в три раза.

По словам канадских исследователей Университетской сети здравоохранения (UHN), до 90% алкоголя выводится из организма человека через печень. Скорость этого процесса постоянная, и усилить его можно только с помощью диализа, внутривенного введения жидкости и подачи кислорода, передает «Царьград».

Однако ученые решили попробовать подключить к этой работе легкие. В ходе экспериментов они установили, что гипервентиляция легких, которая вызывает глубокое и быстрое дыхание, ускоряет выведение.

Этот прием ранее не применялся из-за вреда форсированного выдоха для человека – за один такой выдох организм терял слишком много углекислого газа, что провоцировало головокружение, обмороки и онемение рук и ног.

Поэтому канадские ученые создали компактное устройство размером с портфель. Оно поддерживает уровень углекислого газа в крови на необходимом уровне, когда пациент находится на гипервентиляции.

Исследователи считают, что выработанный им способ позволит создать новые методики лечения тяжелой алкогольной интоксикации, а также поможет быстро протрезветь, пишет Scientific Reports.

Ранее ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса, для разработки использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков.